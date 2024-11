Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 5 novembre: tutti i segni

05 novembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 5 novembre 2024



Ariete

Innumerevoli personaggi del passato appartengono al vostro segno, e tutti vengono ricordati anche come amanti di valore: Napoleone, Mata Hari… voi avete messo un po' da parte le vostre virtù amorose, perché troppo concentrati sul guadagno e sul successo, adesso però avete l’occasione di riscattarvi. Marte guerriero e amante, è ora capace di vincere ogni vostra resistenza. Fortuna.



Toro

Anche la vita sentimentale sarà decisamente più serena, grazie all’eclettico Mercurio non più in opposizione dal segno dello Scorpione, Venere diventerà bellissima con Plutone, questi sono aspetti piuttosto fortunati per i soldi: soluzioni oggi stesso. Tenete però presente l’ostacolo di Marte, tornate a ripetere le sensuali lezioni di piano, proprio come un tempo. Viaggi in vista.



Gemelli

Lo spirito competitivo è alto, ma non possiamo prevedere risultati immediati, siete dispersivi, non organizzati, molto presi da un pensiero privato (un ricordo?). Luna e Mercurio sono contro, salute non buona. Troppo evidente la brama di possesso, il lato positivo consiste nell’usare ciò che possediamo per compiere un lavoro. Dovete cercare però di non imporre a forza le vostre opinioni agli altri.



Cancro

Marte nel segno della Luna è in “caduta”, come diciamo in astrologia, diventa un po' passivo quanto a difesa, ma per quel che riguarda la tenacia è come un granchio che non lascia la presa. Oggi potete davvero conquistare anche qualcuno che vi sfuggiva da tempo. Il giorno è buono per lavoro e affari grazie agli auspici della vostra Luna, le iniziative impostate assicurano ottimi risultati.



Leone

Per il suo splendore e la sua bellezza, Venere incarna la dea dell’amore, Afrodite, e possiede significati essenzialmente positivi. Attualmente transita nel punto più alto del vostro cielo che è anche il più congeniale per questo astro della fortuna che abbraccia i figli, le amicizie e naturalmente l’amore. Voi single tenetevi pronti tutto il giorno, un incontro fatale può presentarsi all’improvviso.



Vergine

Non possiamo prevedere un giorno perfetto per Luna ancora in Sagittario e naturalmente anche Mercurio che comincia a mandare segnali di insofferenza nei rapporti stretti, in famiglia. Dallo Scorpione, segno che dà forza alle vostre idee e iniziative, arriva il raggio del Sole, ottimismo! Donne e uomini in carriera, è il momento di rivoluzionare il modo di lavorare, l’approccio verso le autorità.



Bilancia

Mercurio non vi ha mai lesinato gratifiche materiali e successo, adesso vi darà ancora di più, ma voi dovete ritornare a occuparvi del vostro amore. Luna è oggi in aspetto con Marte nel settore dei grandi incontri, transito che spinge ad affrontare la vita con un’intensità emotiva maggiore del solito. Tutto deve parlare dei vostri sentimenti, l’intensità è il motivo dominante delle relazioni - vecchie o nuove che siano.



Scorpione

Ci saranno anche dei problemi con chi siete in rapporto di lavoro-affari, poi ci sono anche dei vecchi conti da saldare, qualche sbaglio da riparare… Le stelle sono rivolte al futuro, ma richiamano anche il passato ai nativi di una certa età. Ricordate Frank Sinatra quando cantava “My Way” – “La storia dimostra che le ho prese, avrò sbagliato, ma ho sempre fatto a modo mio”. Auguri.



Sagittario

Porta sicuramente nuovo entusiasmo la verde Venere nel vostro cielo in aspetto passionale con Marte in Leone, questa volta i seduttori siete voi. Il vostro matrimonio ultimamente si è standardizzato, ma è invece molto viva – anche troppo - quella parte dell’oroscopo che governa i rapporti con i parenti. Ora è il momento di dare linfa ai rapporti di vecchia data e di andare per il mondo a cercare amore e fortuna.



Capricorno

Nemmeno un pianeta in aspetto negativo, al contrario tutti i corpi celesti transitano in segni da dove mandano influssi generosi e assolutamente inediti. Indipendentemente dalla vostra età, tutti voi siete già coinvolti in un nuovo processo esistenziale, anche se la cosa non vi piace. Saturno vuole ritrovare i suoi figli preferiti con tutte le caratteristiche del Capricorno, per dire dopo: sono tutti miei figli.



Acquario

Avete superato tanti esami, saprete superare anche quest’opposizione di Marte, che va presa molto seriamente perché non sarà di breve durata. Quello che avete realizzato fino ad ora resterà. Lo confermano Mercurio e la bella Venere, sistemati in un punto felice del vostro cielo, nuovi incontri e nuove possibilità. La tempestività è tutto. Dice Marte: vendi un calciatore con un anno d’anticipo piuttosto che un anno in ritardo.



Pesci

Dormite un altro po'… ma certo, Luna governa il sonno e quando si mette in una certa posizione (Sagittario), è meglio non muoversi troppo. Viaggiate con cautela. Rischiate di essere arroganti verbalmente, licenza che non vi è concessa da Mercurio arrabbiato. Seguite un programma di attività fisiche ed evitate le situazioni pericolose per la salute, posti poco raccomandabili.