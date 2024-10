Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 14 ottobre: tutti i segni

14 ottobre 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 14 ottobre 2024.

Ariete

Mercurio, pianeta dei contatti importanti, dal lavoro alle amicizie, dai parenti stretti alle cose finanziarie, dai viaggi allo studio, sarà di giorno in giorno più favorevole. Guardate però lontano, sin da subito cominciate a preparare programmi per l'anno prossimo, che sarà un periodo totalmente nuovo per tutti voi, giovani e anziani. Anche oggi può uscire fuori qualcosa di inaspettato. L'amore è presente in ogni sfumatura, prevale però il rosso di Marte, sex e gelosia.

Toro

Anche se siete orgogliosi di essere del Toro, non significa che l'amore deve trasformarsi in una corrida, non tutti i giorni almeno. Forse tocca proprio a voi fare il primo passo, un gesto gentile per una specie di armistizio, prima che il Sole entri in Scorpione. Luna vi aiuta e crea belle occasioni sociali e di amicizia, vi allontana da un ambiente professionale che ha il potere di togliervi il buon umore. Ma niente vi toglie l'appetito! Dovete però trattare un po' meglio la vostra salute.

Gemelli

Mercurio, pianeta del lavoro e dei soldi, di grande attualità per le previsioni che faremo da oggi e nel resto dell'anno, per voi in maniera particolare non dovete perdere le possibilità professionali e di affari, che il vostro pianeta guida propizia dallo Scorpione. Astuto, affarista, rimane così fino al 2 novembre. Durante i viaggi, consigliati anche da Giove, incontri e momenti passionali da film. Luna in Pesci è chiaramente un fattore di disturbo per la salute, verificate.

Cancro

Innamoratevi. Sono gli ultimi giorni di Venere nello Scorpione, oggi e domani c'è anche una bella Luna in Pesci, romantica come piace a voi, al sex invece ci pensa Marte. Basta chiamarlo per nome e si capisce quanto possa diventare calda l'atmosfera passionale. Ancora più coinvolgenti gli incontri che avvengono lontano, Mercurio nel campo della fortuna porta occasioni di lavoro e affari. Siete diventati più agili, aperti, simpatici, nei contatti con gli altri. Farete soldi.

Leone

Non sarà facile per ora il dialogo, Mercurio si mostra ostile nel campo della vita domestica, non suggerisce parole giuste e sagge nemmeno nei discorsi di lavoro. Dovete valutare ogni cosa fino all'ossessione, noi temiamo possiate essere vittime di qualche inganno. Siate pronti a mostrare un segnale positivo, soprattutto in amore, perché il bisogno di tenerezza è sentito anche dagli altri, non solo dal vostro cuore diventato timoroso in questo clima autunnale.

Vergine

Luna si mostra irritante in Pesci, la sua azione è irrazionale e impulsiva, proprio quello che non ci vuole in questo momento professionale così importante per il successo attuale e futuro. Osservate attentamente il vostro contorno, sopra le righe. In mano avete un'arma efficace, la capacità di parola, Mercurio infatti transita fino al 2 novembre in un segno congeniale per le vostre mille invenzioni, sempre apprezzate, ma avete ancora Venere e Marte, i due amanti sul lago dorato.

Bilancia

Quel Marte in Cancro proprio non ci piace, è un aspetto che magari non può avere effetto immediato, ma è pur sempre di natura subdola. Eppure, nonostante tutto, adesso è il vostro turno per creare, cambiare, guadagnare, amare. Endless love, come dicono in Turchia. Giove ottimo sempre, avrete giustizia. Le vostre idee trovano un nuovo spazio, sarà più facile metterle in pratica quando l'alato Mercurio volerà in Sagittario, a novembre. Rapporti con persone anziane.

Scorpione

Amore, passione, gelosia, prepotenza, tenerezza… Tutte le sfumature del vostro carattere quando amate, sono descritte da tutte quante le stelle. Ma voi avrete voglia e costanza di affrontare il mondo? Luna in Pesci è troppo sognante per risultare utile nelle questioni pratiche, però se trova accanto Saturno e riceve lo stimolo del vostro Mercurio, è come una lotteria e il biglietto vincente lo avrete voi. Visti da vicino, siete belli, qualcuno vi prenderà.

Sagittario

Rilassatevi. Non avete bisogno di agire sempre in prima persona, di spendere tante energie per qualcosa che sarà risolto dalle stelle molto positive, tranne questa Luna in Pesci e naturalmente Saturno, Nettuno e Giove. Sono i soliti tre, gentile Sagittario, però si avvicina al vostro segno un Mercurio bravo e anche divertente, farete il vostro lavoro divertendovi, cosa non da tutti in una società alquanto noiosa. Voi siete diversi, voi siete il futuro, voi sapete amare.

Capricorno

Luna d'ottobre e magnifica per voi, in Pesci, diventa messaggera di Dioniso, dio dell'allegria, porta feste in campagna e conclude la vendemmia… Com'è andata la vostra vendemmia, quanto avete speso e quanto avete realizzato? Risolverete presto tutto, Mercurio è un ottimo cercatore d'oro, porta amicizie e nuove conoscenze, visite inattese. Ma tutto fa bene all'amore, gli incontri sono all'insegna di una grande passionalità, come se voleste riprendervi dopo il digiuno.

Acquario

Questa Luna nel vicino Pesci, vostro settore del patrimonio personale, ricorda la volpe che ruba l'uva al contadino. Giove collabora in mattinata, orario perfetto per banca, uffici, poste, comuni, regioni, istituti statali. Una volta preso il bottino, rilassatevi in casa. Venere è ancora fastidiosa, non giocate troppo di astuzia in amore, perché lei è la vera volpe, ruba il gallo dal vostro pollaio. Come avete ragione, Acquario, non si è mai tranquilli in amore! Vita in casa.

Pesci

Lei verrà… Anzi è già qui, la vostra prima Luna d'autunno, ma calda calda come fosse Ferragosto. Instabile per la vita sociale e per irapporti con l'estero, ma per voisitrasforma in pescatrice di perlenel mare dellebuoneopportunità. L'aspetto con Marte è passionale al massimo, sensuale anche il trigono con Venere, romantico Nettuno. É valsa la pena attraversare la tempesta coniugale, per ritrovarsi oggi qui, su un'isola felice. Prolungate al massimo il soggiorno.