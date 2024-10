Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 12 ottobre: tutti i segni

12 ottobre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 12 ottobre 2024

Ariete

Le attività professionali e finanziarie devono essere accompagnate da una certa prudenza, misurata e controllata, che può far ritardare la realizzazione, ma i risultati che avrete ottenuto saranno permanenti. Sono gli amici che vi possono dare una spinta, un appoggio, visto che nell'ambiente professionale non è facile trovarlo. Se sentite un improvviso bisogno di casa, famiglia, meglio ancora. Godetevi questa bellissima Luna in Acquario per incontri sociali, per rinverdire l’amore.

Toro

Andate pure alla ricerca di qualcosa che movimenti la vostra vita, avete bisogno di trovare nuovi stimoli anche nell'attività. Sarà breve il conflitto che scatta a causa di Venere contro la Luna, quest'ultima passata in Acquario, da dove riesce a provocare agitazione anche nell'ambito familiare. Rischiate di non essere obiettivi, gli errori non sono sempre degli altri. Venere tende a provocarvi, sfidarvi. Piccola riserva per la salute, crampi e raffreddamenti. Tisane della nonna.

Gemelli

L'intuizione. Questa è la prima qualità che esce allo scoperto grazie alla straordinaria Luna in Acquario, in grado di mettere subito in pratica le idee che sviluppa. Tutti i vostri affari, personali e familiari, ricevono la protezione di Mercurio-Giove, garanzia di fortuna. Sarà premiata una iniziativa finanziaria dell'ultima ora. Esiste una terza via, se le prime due non vi hanno portato al traguardo. In amore, riuscite a saltare sul treno un secondo prima della partenza. Parenti lontani.

Cancro

Dopo il primo quarto, Luna è oggi calma per voi in Acquario, aiuta a pensare in maniera più logica e costruttiva, poi sarà in Pesci meravigliosa per amore e viaggi, rinunciate senza timori e nostalgia alle situazioni che si sono già rivelate deboli. Il ricambio che offrirà la Luna quando sarà in Pesci, sarà molto positivo per avviare consultazioni lontane. Domani Mercurio diventa eccezionale in Scorpione accanto a Venere, nel punto più bello e felice.

Leone

Luna in Acquario, opposizione, fattore di disturbo per i rapporti stretti, collaborazioni, matrimonio. Quadrata a Venere diventa fastidiosa per la salute delle donne Leone, l'uomo del segno deve invece seguire le donne vicine (madre, figlia, moglie, amante, amica). Siete favoriti in affari, Mercurio ancora ottimo per fare progetti, ma esiste anche la possibilità di un clamoroso cambiamento nei rapporti societari. Piccole ombre di un giorno che offre tante possibilità.

Vergine

Amori che nascono, passioni che si risvegliano, attrazione fisica quasi una scoperta per molti di voi. Successo professionale, lavoro autonomo, commercio, tutte le attività con il pubblico sono il vostro forte, siete nati commessi viaggiatori. Dopo essere esplosa nel primo quarto, Luna espande oggi la sua benefica influenza proprio nel campo del lavoro, è presente in tutte quelle situazioni utili al vostro successo e al guadagno. Salute: disturbi circolatori, asma, angina.

Bilancia

Date modo al vostro organismo di riprendere il ritmo abituale, non pressatelo in nessuna maniera, siete contrastati da Marte che non scherza nemmeno questo fine settimana. Per fortuna Luna è meravigliosa in Acquario, in aspetto con Giove e con Mercurio, quest'ultimo nel segno fino a domani sera. Possibile un grande successo finanziario oppure morale, anche l'amore a questo punto vi dovrebbe dare qualcosa di più. Dimenticate qualcosa, archiviate. Nuovi incontri.

Scorpione

Peccato per questa Luna in Acquario, provoca ritardi e insofferenze verso certi parenti, interessati alle vostre sostanze. Ma vi aiuta anche a sistemare questioni pratiche e tecniche della vostra casa. Venere è con voi, Mercurio si avvicina, dall'albero della fortuna, come le foglie in autunno, cadono emozionanti opportunità. Soltanto per voi. Quando le stelle ci premiano, lo fanno sul serio. Vedrete come sarete dal tramonto di oggi, al tramonto dei prossimi tre giorni.

Sagittario

Bravi. Svolgete il vostro lavoro col cuore, non solo con la mente e con le mani, per questo i risultati ottenuti sono ancora più importanti, ottimi sotto il profilo finanziario. Non dovete perdere una nuova occasione di successo professionale e riuscita in affari, che dovrebbe arrivare insieme alla Luna in Acquario, fino a domani sera. Sapete parlare, sapete scrivere, ma con i numeri, come ve la cavate? In amore, sembrate dei collegiali oppure militari in libera uscita.

Capricorno

Affrontate la famiglia e i parenti che non vivono nella vostra casa, avete ancora Luna amica, fortissima anche per le questioni di altre proprietà che magari possedete lontano. Dice che vogliono farvi pagare le tasse catastali, ma non preoccupatevi oggi, è troppo bella, sexy, seduttrice e ingannatrice quella Venere nello Scorpione. Io amo la donna Capricorno, indipendentemente dall'aspetto e dai colori, tutte sono seduttive come lo era Ava Gardner.

Acquario

È arrivata la prima Luna d'autunno, ma la immaginiamo primaverile, tanto è colorata e profumata, fa rinascere. L'aspetto antipatico è con Venere in Scorpione, si ripete la solita sceneggiata in famiglia e nel matrimonio, ma per voi che siete single potrebbe essere l'inizio di una nuova storia. La previsione nasce ed è confermata dalla strepitosa posizione di Giove, astro della grande fortuna, attualmente in transito nel vostro settore della fortuna. Tocchiamo ferro.

Pesci

Puntate sulla creatività, sull’originalità. Lunedì Luna nel segno e Mercurio con Venere nello Scorpione, dovete da soli alzare il sipario su una nuova rappresentazione professionale. Ma la forza delle vostre stelle è anche nel campo dell'amore e delle nuove conquiste. Una splendida apertura nel cielo dell'amore è dovuta al grandioso Marte in Cancro, attraverso la quale filtra un raggio di fortuna. Chi è timido troverà il coraggio di partire alla volta di conquiste sexy, anche in viaggio.