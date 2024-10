Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 6 ottobre: tutti i segni

06 ottobre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 6 ottobre 2024

Ariete

Questi sono giorni molto impegnativi e stressanti, ma sono i giorni della chiarezza, ricerca della verità in vari campi della vostra vita, concentratevi sulle questioni e persone che più vi interessano. Siete forti, battetevi, voi riuscite a trovare riscatto quando la situazione diventa confusa. Venere stimolante per la sessualità, aggiunge intensità alle relazioni amorose. Il sesso va aldilà del puro atto fisico, diventa il tramite per un cambiamento interiore.

Toro

Luna umida vicina a Venere, tenete sotto controllo i punti deboli nella salute, viaggiate con prudenza. Non è il momento giusto per lasciarsi coinvolgere in situazioni delicate, siete polemici e gli altri sono in posizione di attacco. Nelle relazioni professionali e associative riuscite a comprendere le necessità e raggiungerete un accordo che poi vi permetterà di lavorare con grande armonia. Attenti però, a non essere troppo arrendevoli. Sembrate elettrici, darete una scossa all’amore.

Gemelli

Non sarà possibile realizzarla subito, questa domenica, l’avvincente idea che nasce sotto questa intuitiva Luna in Scorpione congiunta a Venere. Anche un incontro che avviene per caso fa scattare sensazioni profonde, anche tra due sconosciuti nasce subito il feeling giusto - intellettuale, professionale, politico, economico, passionale. Luna è più produttiva che romantica, ma non vi impedisce di innamorarvi o di fare l'amore, eccitante anche un po' di nascosto.

Cancro

Allegria e divertimento anche in famiglia e nel rapporto d'amore con i figli. Non c'è molto senso della disciplina, ma tutti abbiamo bisogno di fare una pausa di tanto in tanto. Uno non può sempre lavorare sette giorni su sette, oggi è domenica, perbacco! Una bellissima serenata per il vostro amore sarà cantata questa sera dalla Luna nel punto più bello del vostro oroscopo, quello che tra l'altro governa e vi porta fortuna. Non troppi spostamenti lontani.

Leone

Solo per dovere di cronaca riportiamo che la Luna congiunta a Venere in Scorpione nella salute potrebbe indicare tendenza ad alimentarsi in maniera disordinata, l'influsso tocca l'apparato digerente, fate perciò attenzione agli stravizi nel mangiare e nel bere. C'è in voi una certa amabilità, quieta e semplice, di cui volete far partecipi le persone che vi sono più care, per godervi il calore della vita familiare. Le uscite serali servono per ravvivare la vita sociale.

Vergine

Vendemmia dell'amore. Grappoli di stelle amorose aspettano solo di essere raccolti, ma sono anche stelle generose per la vostra attività, affari, ardite imprese. Nessuno nega che ci siano e ci saranno delle crisi, ma ricordatevi: c'è sempre chi vince, c'è sempre chi esce meglio anche da situazioni difficili. Il vostro problema è solo Giove che potrebbe creare noie con la legge e la burocrazia, ma voi sapete stare in guardia. Desiderio passionale rinnovato da Marte.

Bilancia

È bene ricordare che Marte sarà ancora molto in Cancro, quindi cominciate a risparmiare l'energia fisica, per vivere pienamente e allegramente questa bellissima stagione del vostro compleanno. Dobbiamo ricordarvi che avete solo due pianeti in aspetto contrastante? Domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Ma non è domenica senza le pastarelle. Festeggiate insieme a un uomo arrivato all'ultimo momento nella vostra vita (non necessariamente un amante). Auguri!

Scorpione

Bravi nell'inventare nuovi giochi in amore, quando siete in fase di innamoramento, dovreste essere così capaci anche di inventare nuovi giochi, ovvero nuove strategie, nella professione. Luna nel segno con Venere è adatta ai segni d'acqua, il vostro elemento rappresentato da Nettuno e anche da Marte che si trova in Cancro. Significa che avete la libertà di decidere, di fare delle scelte, di inginocchiarvi davanti alla persona amata e dichiarare il vostro amore, anche se l'avete già fatto 100 volte.

Sagittario

Dal segno amico della Bilancia vi raggiunge il transito molto bello di Mercurio che non vale solo per quest'autunno ma per il resto dell'anno! Ottimi incontri che poi svilupperete in contatti di affari, nuove opportunità di guadagno anche molto lontano da casa. Per quanto riguarda l'amore e tutto quello che lo circonda, Venere è un po' in ombra per voi, ma la sua posizione in Scorpione risveglia il vostro altruismo e vi piace dare sostegno e comprensione.

Capricorno

La domenica si presenta come un capitolo centrale di un grande romanzo d'amore. Voluminoso come “Guerra e Pace", paragone che si addice alla vostra attuale situazione sentimentale: dopo un bisticcio, facciamo l'amore e non la guerra. Marte però è sempre orientato a qualche scontro diretto tra i coniugi. Per gli amanti, la cosa è più facile, loro sanno come ritrovare il feeling anche senza aiuto delle stelle…… Famiglia e dintorni - come spendono i vostri soldi?

Acquario

Sensibili alle influenze stagionali, che possono essere provocate da Venere e Luna nell'umido Scorpione, segno delle acque nelle paludi. Non siete in forma perfetta per partecipare ai concorsi di bellezza o alle gare sportive, ritiratevi nelle vostre stanze e in tutta tranquillità fate un programma per i prossimi giorni che si annunciano molto intensi per il lavoro e ci saranno scontri con colleghi e soci… È proprio vero che il vostro Urano ama la ricchezza.

Pesci

Tu sei per me la più bella del mondo, canta Marte alla donna Pesci. Venere invece corteggia il maschio del segno e lo rassicura che lui è il più bello in questo mare della nostra vita. Come diventate romantici quando avete una certa Luna, come oggi, che splende sul vostro Nettuno! Uscite, fate una gita, un breve viaggio. Ma fatevi vedere, ci sono occasioni di nuovi incontri e anche nuove possibilità di lavoro, di guadagno, di arricchire la vostra esperienza. Vincite.