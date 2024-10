Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 4 ottobre: tutti i segni

04 ottobre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 4 ottobre 2024

Ariete

Sembra durare più del consueto questa Luna nuova in Bilancia, infatti fino alle 11 è ancora in opposizione al vostro segno, però vi dà anche l’opportunità di sistemare qualche incomprensione nata con le persone con cui siete in rapporto stretto, specie con il coniuge. Certo che la vostra impulsività è veramente notevole, sbalzi d’umore da tenere sotto controllo. Come abbiamo scritto, Luna sarà in Scorpione, ripartirete con un’altra grinta.

Toro

Non soltanto voi, tutti ci lasciamo andare a comportamenti infantili, quando abbiamo Luna in opposizione. Luna in Scorpione, da prima di mezzogiorno, è davvero fastidiosa perché si oppone al vostro Urano. Atteggiamenti materni o paterni in amore vi salvano dalle intemperanze di Venere, ma in generale tutti i rapporti con le donne sono inquieti. La donna del Toro non è un’amica comprensiva, oggi.

Gemelli

Crescendo amoroso esaltante che troverà la passione più alta nella seconda parte del giorno quando la Luna diventa sensuale in Scorpione. È potente per le questioni di lavoro, possibilità di successo quasi illimitate, ma dovete seguire una sola strada, quella che vi ronza in testa dall’inizio di questo vostro caldo autunno. Caldo per l’enorme porzione di focosa passionalità. L’uomo Gemelli oggi non cerca donne intellettuali.

Cancro

Prosegue quella ansiosa attesa (di chi? di che cosa?) registrata in settimana, ma la Luna del weekend è un’altra cosa. Dopo le ore 11 è in Scorpione, aspetto combattivo e appassionato. Questo stimolante transito si aggiunge a Venere peccaminosa e provoca sessualmente Marte nel vostro segno. Tre giorni di conquiste d’amore e di innamoramenti, aspetto che tocca soprattutto i nativi tra i 28 e 60 anni.

Leone

Mercurio in Bilancia è estremamente dinamico e aiuta a ottenere vantaggi dalle vostre iniziative. Giove favorisce nuove imprese. Approfittate di questi pianeti cosi positivi per consolidare la vostra posizione, in vista delle lotte nel prossimo periodo. Luna invece passa nello Scorpione, indica uno stato di tensione mentale ed emotiva, opposta a Urano, è irrequieta per la famiglia, può provocare piccoli incidenti. Gola, collo, reni.

Vergine

Dopo il passaggio della Luna nel campo finanziario, verso le ore 11 inizia a sentire il bisogno di amore, vicina a Venere e in aspetto con Marte, veste la divisa da amante. Però interessa anche le cose scritte e brevi viaggi, suggerisce nuove idee per le vostre prossime battaglie per il successo, guadagno. Vincerete anche in questo settore perchévivete un bel momento astrale.

Bilancia

Una bella aria frizzante portata dalla Luna, farà bene al matrimonio e agli amori di passaggio. Quando ripenserete alla vostra vita in questo 2024, ricordate che la vostra riuscita è stata propiziata soprattutto da Giove in Gemelli e da tanti mesi di Venere positiva, anche Venere partecipa insieme alla Luna nello Scorpione al vostro successo, assorbe anche alcune difficoltà presenti in famiglia. Mercurio fa quadrare i conti.

Scorpione

La prima Luna autunnale vi accompagna per tutto il weekend, ritornate a vivere da Scorpione. Un modus vivendi solo vostro, che altri non sempre comprendono, nemmeno chi vi ama fortemente. Avete un cielo quasi sublime, è il momento di andare dove vi porta il cuore, come dice la nostra amica Susanna Tamaro. Se siete già innamorati, sposatevi. Volete figli? Procreate, oppure adottate.

Sagittario

Nessuno mette in dubbio la vostra spiritualità, ma in questo passaggio da una fase a un’altra della vostra vita di successo e di amore,è il patrimonio personale che richiede maggiore attenzione. Scrutate il cielo, sempre più azzurro, e vedrete gli uccelli migratori volare verso l’Africa o chissà dove. Al loro ritorno, la prossima primavera, avrete quello che vi manca adesso. Almeno voi pensate che vi manchi.

Capricorno

L’aria degli ultimi giorni che era quasi irrespirabile a causa della Luna nuova, questa mattina si farà più leggera grazie al passaggio in Scorpione, segno che produce sempre qualche magia per voi, nel senso che procura incontri che hanno qualcosa di speciale. Oggi c’è anche Venere che esalta la femminilità. Lo Scorpione è per la donna Capricorno come un afrodisiaco per l’uomo, una specie di viagra naturale.

Acquario

Voi avete un buon rapporto con il sabato, giorno di Saturno, ma fate qualcosa di concreto anche oggi prima di mezzogiorno. Dopo il novilunio che in qualche maniera vi ha trasportato lontano con la mente o con il cuore, ci sarà la Luna nello Scorpione congiunta a Venere, dovrete sottostare alla instabilità nei rapporti con le donne. Il transito risveglia invece il lato femminile dell’uomo Acquario, litigioso e presuntuoso, ma decisamente appetibile.

Pesci

Quando Sole splende in Bilancia, per voi ritorna il sereno. Quello che è mancato lo scorso mese e appunto una maggiore serenità d’animo, però bisogna darvi atto: una conseguenza delle azioni altrui. E allora accettate come un premio questa Luna in Scorpione insieme a Venere, in aspetto con Nettuno e altri pianeti. Tutti al lavoro per voi. E tutti, Marte e Urano per primi, in amore per voi. Viaggi fortunati.