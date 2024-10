Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 1 ottobre: tutti i segni

Branko 01 ottobre 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 1 ottobre 2024.



Ariete

Sotto stress. Ad una notte agitata segue un giorno abbastanza faticoso, le notizie viaggiano in ritardo, cresce il malumore nei rapporti di collaborazione. Se farete tutto da soli, non sbaglierete. Venere bella parla più di qualche divertimento, riposo e non di lavoro. Ma guardatevi intorno, ottobre è qui, crea un’atmosfera morbida e sognate. I colori bruciati, le passeggiate nei boschi, le famose ottobrate romane crea uno un momento di svago.

Toro

Ottobre è il mese della Bilancia, che sta nel mezzo dello zodiaco, e la casa zodiacale della coppia, degli innamorati, degli amanti. Chi cerca l’anima gemella spesso la trova. Luna ancora in Vergine, grande capacità di proteggere le persone vicine, ma ciò non significa che dovete sacrificare le vostre ambizioni di successo. Si può amare e si può essere indipendenti allo stesso tempo. Scegliete una sola strada e percorretela fino in fondo.

Gemelli

Qualche volta giocate un po’ troppo, Luna pretende posizioni ferme, altrimenti rimandate affari e discussioni al giorno 3 ottobre. Ricordiamo che in questa stagione, cessavano le campagne militari, Marte deponeva le armi e ottobre veniva conquistato da Venere. La conclusione è una sola: amore. “Tutto un autunno, o amore, ed oltre ti attenderà il mio cuore” (Ibsen). Ma non dovete essere così possessivi, gelosi, sospettosi.

Cancro

Ottobre, benvenuto amore! In Giappone, l’albero di ottobre è l’acero, il fiore magico è l’odorosa gaggia. Pietre porta fortuna sono la giada che dona la stabilità emotiva e il corallo per allontanare stati depressivi. Non è scaramanzia questa, è la tradizione millenaria, provatela. Un solo pianeta si comporta da forestiero nei vostri confronti, prima promette e poi toglie - si tratta di Mercurio in Bilancia. Cautela anche nei prossimi giorni.

Leone

Se avete qualcosa da dire nel lavoro e nei rapporti stretti, nelle collaborazioni, nel vostro ambiente, ditelo. Questi sono i giorni con belle stelle per la vostra attività, Luna perfetta in Vergine agisce nel campo finanziario, domani tocca anche altri settori, la famiglia per prima. Dovete convivere con Venere in Scorpione, non dimenticate l’amore e tutti i dettagli che rendono unico il vostro rapporto. Quello di sempre e quello che nascerà giovedì sera sotto la Luna nuova nella adorata Bilancia.

Vergine

Segno della buona terra siete osservati e gratificati dalla Luna. Una piccola fortuna, tante volte invocata nell’ultimo mese, si fa sentire. I riscontri sono più visibili nella vita professionale e in affari, ma è da considerare fortuna anche avere tanti amici, tante nuove persone che arrivano adesso nella vostra vita e vi aiutano a dimenticare qualcosa. Quasi una partita con il destino, che saprete indirizzare nella giusta direzione, con la vostra razionalità.

Bilancia

La ricerca di equilibrio è la prima caratteristica dei nati in Bilancia. I piatti della bilancia rappresentano l’impulso di fare giustizia. Nell’oroscopo sociale la Bilancia governa le guerre, affari esteri, nemici, alleanze e trattati. Ottobre crea un’atmosfera morbida e sognante, le giornate sono limpide e nei giorni di pioggia la terra si disseta e si rilassa, questo dovete fare oggi voi. Eliminate tutti gli impegni, concentratevi per la vostra Luna nuova, che sarà clamorosa, il 2 e il 3.

Scorpione

Seguite quella forza misteriosa che tante volte vi spinge in una determinata direzione, professionale o privata, verso certe persone e certi luoghi. Ottobre inizia con una magnifica Luna in Vergine, per gli incontri di ogni tipo (se avete voglia e fantasia anche per brevi avventure passionali). Viaggi decisamente consigliati e dobbiamo dire anche con una curiosa insistenza, evidentemente qualcuno sta uscendo da periodi non luminosi e ora cerca luci lontane.

Sagittario

Luna nella solita Vergine è contro tre pianeti, però domani inizia a formarsi nuova in Bilancia, segno che è un punto felice nel vostro oroscopo. Da quel segno vi arrivano le occasioni di successo più importanti e anche belle, ma ora le premesse di trovare qualcosa di eccezionale sono garantite da Mercurio e dalla Luna nuova. Giove risveglia lo spirito di indipendenza e di ribellione, accresce la voglia di cambiare nel lavoro. Compratevi un terreno da qualche parte.

Capricorno

C’è un’ombra di ambiguità nel vostro cielo, che il buon Giove cerca di celare, ma noi la scorgiamo perfettamente, per questo vi invitiamo ad essere prudenti nelle iniziative professionali e negli investimenti. Aspettate il passaggio della Luna nuova e Mercurio in Scorpione. Non avete bisogno né di soldi né di ricchezze, avete bisogno solo di riposo e di una dolce eccitante compagnia. Marte non è tanto assurdo se vi consiglia di programmare una vacanza.

Acquario

Ottobre come una farfalla gialla che non si lascia catturare dalla vostra rete, infatti Venere non è ancora disposta a sostenervi nei vostri giochi e avventure d’amore, anzi, voi sposati è meglio che non corriate questo pericolo. Effettivamente siete provocati da Marte molto sexy, Giove poi è assetato di belle donne ma domani inizia qualcosa di molto più importante per il vostro presente e il vostro futuro, rivoluzionate il vostro stile, metodo di lavoro. Orientatevi verso l’estero.

Pesci

Vedrai che cambierà… Nettuno musicale e nostalgico, spesso fa ritornare in mente quella canzone di Luigi Tenco che tanto si addice all’atmosfera zodiacale che viviamo in questo periodo insieme a voi, noi tutti. Possiamo dire che il cambiamento vostro inizia proprio domani, con Luna nuova in Bilancia, che avviene nel settore del vostro oroscopo che significa rinascita. Luna è oggi ancora un po’ strana, ma Venere e Marte vi stanno fulminando di baci e carezze.