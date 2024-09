Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 22 settembre: tutti i segni

Branko 22 settembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 22 settembre 2024

Ariete

L'autunno, stagione amata dalle anime sensibili e poetiche, inizia questo pomeriggio con Luna in Gemelli congiunta a Giove, postazione energica per tutte le vostre iniziative di lavoro e affari. Come ogni anno, Sole in opposizione, mette in primo piano le collaborazioni e le associazioni, con una particolare attenzione al matrimonio e alle nuove storie che potrebbero nascere già domani. La prima bella notizia è Venere che nella notte entra in Scorpione!

Toro

La nuova stagione vi trova in un bellissimo fermento nel campo del lavoro, avrete soddisfazioni morali e gratifica finanziarie, ma dovrete rinnovarvi al più presto, anche sotto il profilo tecnico. Ogni lavoro richiede un tocco di originalità e di genio, il talento vi sarà riconosciuto, l'impegno pagato. Date ascolto al vostro cuore che vuole vivere l'amore in modo romantico. Nella notte Venere entra in Scorpione, depone per la grande passione legalizzata.

Gemelli

Sole, fonte di tutte le energie, passa nel punto felice del vostro oroscopo, Bilancia. Influenza l'amore, le amicizie, i figli, ma anche le feste e i divertimenti che tanto vi piacciono. A noi preme sottolineare che l'equinozio segnala oggi stesso la possibilità di una improvvisa fortuna. Questo traspare dall'aspetto della Luna in Gemelli con Giove, e Sole e Venere in Bilancia. Fatevi vedere e sentire, il mondo deve sapere che siete tornati.

Cancro

Voi siete il segno del solstizio estivo, non sempre gradite l'inizio d’autunno, che spesso coincide con qualche tensione in famiglia, disturbi stagionali nella salute. Quest'anno la situazione astrale è diversa, potete contare sulla benevolenza di importanti pianeti, l'unico vero possibile fastidio potrebbe essere il vostro Marte quadrato al Sole in Bilancia. L'amore andrà benissimo, Venere nella notte passa nel caro Scorpione, presto avrete tante discussioni con gli uomini.

Leone

Riuscite ancora a farvi incantare da un'alba sul mare, un tramonto sulle montagne? L'autunno risveglia il lato romantico e poetico del vostro carattere, che pochi conoscono, ma che conquista la persona che si innamora di voi. Il Sole, vostro governatore, assume un aspetto protettivo nei confronti della vostra famiglia e vi difende dai curiosi che vorrebbero invadere il vostro territorio professionale. Amore totale. Fermatelo prima di Venere in Scorpione, domani.

Vergine

Ciao, Sole! L'uscita dal vostro segno conclude la stagione estiva e inizia l'autunno, esattamente alle ore 14:44, i bimbi che nascono entro quell'ora sono Vergine cuspide Bilancia. Rispetto all'inizio della stagione del vostro compleanno, questa situazione astrale risulta molto più interessante e produttiva per la vostra attività, più intensa per l’amore, felice per i viaggi. Nella notte, Venere entra in Scorpione e nasce così un amore con Marte in Cancro, voi sarete i nuovi amanti.

Bilancia

Cin, Cin! La stagione del compleanno parte alle ore 14:44, inizia l'autunno che vi porterà verso ottobre che il vostro mese zodiacale. La partenza è decisamente sotto il segno della fortuna. Venere è ancora con voi fino a domani, Luna e Giove sono in Gemelli. Un tris perfetto, potete sposarvi questa domenica. Voi che desiderate un figlio tenetevi pronti, voi genitori dei figli già grandi avrete presto la gioia di diventare nonni. Attenzione alla salute, Marte picchia.

Scorpione

Pianificate con calma il vostro autunno, sarà bellissimo. Con tutte le difficoltà e ostacoli che ben conoscete, ma quel tram che non siete riusciti a prendere in estate potrà essere raggiunto già la notte prossima. Primo arrivo dell'anno: Venere! Marte è una forza per il lavoro e per tenere buoni e calmi i parenti. L'autunno sarà una riscoperta dei piaceri della vita, della tavola, del lusso, del sesso. Chi è andato già in letargo, oggi deve uscire alla luce del Sole.

Sagittario

È l'insofferenza che rende instabile la vostra situazione, come confermano Giove e Luna in Gemelli, aspetto particolarmente antipatico per il rapporto di coppia. Si tratta di un disturbo momentaneo, Sole infatti passa nel pomeriggio in Bilancia, segno dei vostri incontri speciali, Venere invece assume domani un carattere più professionale in Scorpione e sarà la vostra fortuna per gli affari, ricordatelo! Protegge le risorse, depositi, investimenti. Marte sexy.

Capricorno

Famiglia rumorosa e stressante, ma anche divertente. Giusto. Non si può sempre discutere solo di soldi, eppure oggi vi conviene cercare e smuovere ancora qualcosa nel campo degli affari. Magari in mattinata con Luna che passa in Gemelli potreste incontrare casualmente qualcuno che vi lancerà una proposta o farà scattare in voi un'idea. L'autunno inizia con Marte in opposizione, dovrete seguire la forma fisica e la salute, l'amore invece avrà da domani Venere in Scorpione, nuovi incontri.

Acquario

Sarà presente anche la fortuna, in questo inizio d'autunno con Sole in Bilancia e Giove in Gemelli, dove oggi transita la Luna che forma un magnifico delizioso e passionale aspetto con Venere, fino a notte tarda. Voi siete quelli della notte, adorate la compagnia e incontri di ogni tipo, anche passionali. Ma più che l'amore, vi conviene allargare il raggio d'azione nel lavoro e in affari. Svegliate anche il coniuge, spronate i figli allo studio e al lavoro, la casa non è una pensione.

Pesci

Novità, novità! È il primo giorno d'autunno, significa che il Sole è in Bilancia e non è più in opposizione dalla Vergine, ma in quel segno resta ancora tre giorni Mercurio. Questa domenica è da considerare come un'anteprima di molti transiti rinnovativi che vi aspettano nell'immediato e nel prossimo futuro. Qualche piccola spina dovuta alla Luna in Gemelli sarà tolta senza problemi, riguarda la famiglia. Dalla prossima notte Venere in Scorpione rafforzerà la felicità in amore.