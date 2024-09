Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 18 settembre: tutti i segni

Branko 18 settembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 18 settembre 2024

Ariete

Luna piena nel segno che vi precede: il mondo privato, intimo, nascosto. Il lontano o il recente passato, ricordi che qualche volta provocano attimi di malinconia, ma poi interviene Marte e vi risveglia, spinge con forza avanti. Questa Luna ancora piena di luce entra nel segno in mattinata, illumina per primo l'ambiente familiare, organizzatevi anche per i prossimi giorni. Domenica inizia l'autunno, rilassatevi e fatte in modo che si rilassi anche il vostro amore.

Toro

Non potete lamentarvi, le stelle vi stanno portando continuamente alla ribalta della vita professionale, offrendovi in dono possibilità di successo e di guadagno fuori dal comune. Dovete attivarvi da oggi a domenica, giorno dell'equinozio d'autunno, pronti ad affrontare anche qualche ostacolo che si mette tra voi e quello che volete ottenere. Siete protetti da forze cosmiche che consentono molto, quasi tutto. Prima gli affari, poi fatevi travolgere dalla passione di Marte.

Gemelli

Un mese fa siete partiti con idee giuste nel lavoro e nell'attività professionale autonoma, affari. Non importa se si fosse bloccato qualcosa negli ultimi giorni, esattamente dal lunedì 9 quando Mercurio è passato in Vergine, adesso avrete modo di recuperare. Questa stancante e nervosa Luna piena passa in Ariete, inizierete l'autunno con un'altra e ben più promettente Luna nel vostro segno, ce la farete! Non parlate troppo in amore anche se il coniuge vi rimprovera.

Cancro

Vi piace Debussy? Una sua composizione, "Chiaro di luna", è in sintonia con questa Luna in Pesci diventata Superluna alle ore 4:34. Per voi è una fase fortunata, da lontano porta notizie e persone che saranno molto gradite al vostro cuore. Voi sentimentalmente soli, forse abbandonati la scorsa primavera, potete sperare in un incontro che vi fulminerà all'istante. L'atmosfera potrà essere disturbata a causa di un certo disordine nell'ambiente professionale, credete a tutti e a nessuno.

Leone

Buongiorno, Luna! Dopo essere diventata Superluna in Pesci, passa in aspetto diretto e bellissimo dal segno dell'Ariete, per guidarvi poi fino all'equinozio d'autunno. Tutto quello che avete programmato sarà realizzato, eppure oggi il vostro stato d'animo è irrequieto, e voi non sapete nemmeno perché. Un breve viaggio potrebbe avere un effetto benefico su di voi, decidetevi all'istante e solo dopo direte al vostro amore di preparare la borsa per il viaggio.

Vergine

Sono importanti colloqui e rapporti con persone più anziane e più esperte di voi, specie se avete bisogno di consigli e di una guida nella professione, settore che Mercurio mette al centro dell'interesse generale. Questa Luna piena congiunta a Saturno vi rende ben visibili nell'ambiente di sempre e nel mondo esterno. Ce la farete in tutto grazie alla stessa Luna che in mattinata passa in Ariete, la vostra miniera di idee geniali. Intervallate gli impegni con momenti di relax e di amore.

Bilancia

I quattro giorni che precedono l'equinozio, inizio di autunno e della vostra stagione astrale, sono segnati dalla potente Luna piena che si forma in Pesci e poi trasloca in Ariete. Qui cambia le caratteristiche amorose e romantiche, diventa battagliera come una spagnola o una montenegrina, e voi donne Bilancia sapete battervi per le vostre ragioni. Meno forte appare l'uomo del segno che risente della pressione di Marte, eviti lo sport ma non getti le armi del successo.

Scorpione

Ricchi di emotività, grandi cose volete fare per le persone care. C'è stata ultimamente una riscoperta dei valori familiari, che vi ha portato anche attimi di malinconia. I vostri pianeti sono tutti positivi, ma questo non vi autorizza ancora a disperdere i guadagni, per gli altri. Dovreste pensare a voi stessi, impegnatevi, concentratevi, realizzerete! Il benefico influsso della Luna si estende verso il campo del lavoro-affari, conduce i coniugi nell'albergo della passione.

Sagittario

Tutte le fatiche, rinunce, tutto l'impegno che avete profuso nella vostra attività quotidiana anche per la famiglia, tutto sarà ripagato in autunno. Inizia domenica. Dopo la pesante Luna piena in Pesci, congiunta a Saturno e Nettuno e quindi non facile per la salute, oggi in tarda mattinata cambia totalmente aspetto e carattere. In Ariete ritrova forza, energia, grinta e soprattutto una passionalità che pretende di essere vissuta. Mai con gli sconosciuti, però!

Capricorno

Impostate ancora qualcosa, fate un controllo in banca, l'andamento delle azioni e dei vostri titoli -quelli all'estero sono ben protetti da Saturno - poi concedetevi uno o due giorni di relax. Prima dell'equinozio d'autunno, domenica prossima, potrebbe essere utile un controllo medico. Il fatto è che dopo la fiabesca Luna piena in Pesci, oggi passa in Ariete e forma subito una quadratura con Marte, non ci sono presupposti per situazioni tranquille. Trasporto verso i bambini.

Acquario

La stagione della Bilancia, segno d'aria come il vostro, è in un certo senso la guida per i vostri affari e iniziative, spesso anche una preziosa consigliera per il vostro amore. Dopo il plenilunio, Luna sarà per due giorni in Ariete, aspetto ottimo per pensare a nuovi progetti professionali o affettivi, la vostra semina è adesso. Ricordatevi che dovrete rientrare con i soldi entro la fine dell’anno.

Pesci

La vostra Luna piena ha fatto muovere tutti noi, che siamo parte della natura e del vostro mare. Anche oggi, mentre la Luna saluta e vi dà appuntamento in autunno, siete al centro di una situazione astrale di eccezionale intensità, che distingue da sola la giusta direzione. Non agitatevi e non stancatevi, i vostri pianeti e la cara Venere vi aprono tante nuove strade, incamminatevi con fiducia. In amore però basta una sola strada, quella stradella che conoscete solo voi.