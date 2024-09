Oroscopo, le Stelle di Branko di martedì 17 settembre: tutti i segni

Branko 17 settembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 17 settembre 2024

Ariete

Saremo tre giorni coinvolti nel plenilunio in Pesci, segno che assume per voi una importanza speciale, significa la conclusione di un ciclo ed inizio di una nuova pagina che potrà essere aperta già domani mattina quando la Luna arriva nel vostro segno. Se vogliamo parlare di profondità, questa Luna invita a esplorare il mondo intimo, nascosto. Insieme a Nettuno risveglia ricordi che provocano malinconia ma che si disperde quando vi impegnate nel lavoro e nella bellezza.

Toro

L'orologio del campanile batte le sue ore e questa è la vostra ora dell'amore. Luna cresce fino al plenilunio in Pesci, vi sorprenderà con incontri piacevoli e anche utili, ma non è certo la sola a creare questi tre giorni di felicità. Insieme a Nettuno e Marte porta finalmente un brivido passionale, propizia incontri che potrebbero diventare importanti, se non altro perché vi faranno concludere l'estate, domenica, con un sogno nuovo. Sono importanti, sapete, i sogni, nella vita.

Gemelli

Questa Luna piena rende precipitosi, mette in luce qualche vostro difetto insieme a tante qualità, siate perciò più obiettivi nel valutare le vostre e le azioni degli altri. Dovete prestare una maggiore attenzione all'ambiente, alle persone che inseguono più o meno le vostre stesse aspirazioni. Nella foto di gruppo della società non mettetevi troppo in evidenza, meglio aspettare. Sarà un'attesa breve, l'autunno è alle porte. L'amore invece vive come fosse piena estate.

Cancro

Come un sogno di fine estate, Luna piena romantica e passionale con il vostro Marte si accende nel cielo questa sera, con Nettuno. I colpi di fulmine sono un classico di questa fase lunare e possono colpire anche i nativi sopra i 50 anni perché potete contare anche sulla protezione di Giove e Saturno, Urano. Non c'è bisogno di parlare, basta il vostro sguardo e chi vi ama o chi ancora vi resiste, capirà tutto. Mercurio sparpaglia nel vento i soldi, tenetevi pronti.

Leone

Questa Luna piena in Pesci domani mattina alle 04:34 è una Superluna, perché la più luminosa. Una crociera di lusso per voi che amate profondamente questo segno legato ai grandi mari e a tutti i corsi d'acqua, e che nasconde per voi un tesoro. Poi c'è Venere nella cara Bilancia, risveglia il romantico che si nasconde nel vostro cuore, perché voi lo volete tenere nascosto, ma c'è anche tanta passione questo martedì. Anche passione per un lavoro, uno scopo, un’idea.

Vergine

Sole nel segno e Luna in Pesci, opposizione perfetta che forma poi Luna piena, nel vostro caso coinvolge per primo il matrimonio, visto che questa è la collaborazione per eccellenza e più importante dei rapporti di lavoro o affari. Luna può avere l'effetto di una ubriacatura, se vi sentite un po' strani in amore, fatelo pure strano come facevano Claudia e Carlo in quel film. Di cinema si tratta, dice Nettuno pronto a girare una nuova pellicola di una nuova fase della vostra esistenza.

Bilancia

Quando nasce Luna piena siamo tutti innamorati, lo sarete soprattutto voi perché avete nel cielo una radiosa Venere, peccato però per quel Marte che non vi permette di vivere in pace. Un tempo eravate bravissimi a separare il lavoro dagli affetti, le amicizie dagli interessi. Eravate insomma più alla moda, caratteristica che dovrete ritrovare prima di domenica quando arriva il Sole nel vostro segno ed aprirà il terzo atto di questa commedia umana che è, per tutti, il 2024.

Scorpione

Un'emozione nuova, un desiderio che nasce o che ritorna, un amore nuovo è assai probabile. Mare, navi, e tutto quanto vi è collegato, questo è Nettuno congiunto alla Luna piena in Pesci, con accanto Saturno e la partecipazione straordinaria di quel grande campione sportivo che si chiama Marte! Un cielo difficile per molti, non per voi, dato che influssi più significativi accadono soprattutto nella notte prossima nel vostro campo della fortuna. Anzi nel vostro mare.

Sagittario

Un primato lo avete anche oggi, forse siete voi i più centrati dalle stelle, ma questo potrebbe significare che siete importanti nel mondo professionale, nella vita sociale, in un'azienda in un teatro, in uno studio notarile… cautela richiesta dalla Luna piena e da Nettuno, ma per fortuna Marte positivo e il recupero dell'energie sarà rapido. Ma tutto va fatto con calma, altrimenti rischiate di andare proprio là dove non volete arrivare. L'amore lo dovete sognare sempre.

Capricorno

Lieti di presentarvi la Superluna in Pesci, che manda carezze al vostro Plutone e Urano in Toro, questo pianeta così importante per la vostra felicità in amore e che transita nel settore degli incontri e appuntamenti, anche segreti. Donne: e se tornasse un uomo del vostro passato, lo prendiamo o lo rimandiamo indietro? Saturno dice che si potrebbe fare, domani mattina alle ore 4:00 sarà un nuovo giorno, come amava a dire Rossella O’Hara. Via col vento.

Acquario

Fatelo pure l'affare che sognate dall'inizio dell’estate, Luna piena nasce e illumina il settore del patrimonio e quindi del guadagno, Mercurio e Venere contribuiscono a rendere facili i contatti con le persone autorevoli anche residenti in altri paesi, per non parlare di Giove che può sempre riservarvi una porzione di fortuna. Un po' severo solo Marte in Toro, che vi invita a dare un significato più profondo e vero alla famiglia. Fatevi perdonare in amore, in caso di bisogno.

Pesci

Tutto o niente, non ci sono mezze misure con una Luna come la vostra Superluna piena domani alle ore 04:34. Fatevi trovare svegli per ammirare lo spettacolo, se il tempo dalle vostre parti lo consente, splendido se vi trovate al mare ma anche in montagna, visto che Nettuno è congiunto a Saturno, mare e monti. Non si è ancora risolta qualche difficile situazione ambientale o domestica, avete la sensazione di lottare in mezzo a una arena, ma la vita oggi deve essere come un pancake pieno di uvette.