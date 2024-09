Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 14 settembre: tutti i segni

14 settembre 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 14 settembre 2024:

Ariete

Luna quasi autunnale congiunta a Plutone non è proprio il massimo per le acrobazie mentali o passionali. Nulla di negativo, le stelle dicono semplicemente che anche il guerriero Ariete, a volte, deve deporre le armi e seguire, come un cucciolo bisognoso di affetto e protezione, colui che gli ha preso il cuore. Giorno di emozioni potenti. Consideriamo di dedicare molto tempo alla famiglia.

Toro

Ho bisogno d'amore, canta Zucchero in una sua famosa canzone, oggi il cantante siete voi, con questa appassionata crescente Luna congiunta al sensuale Plutone e il contatto che nasce con Venere. Non diventate troppo possessivi, non buttatevi tra le braccia del primo che incontrate. Eccellenti amministratori dei vostri beni e quelli della famiglia o del coniuge. È un vero piacere scrivere il vostro oroscopo: quanti soldi… Preparate il cuore per la Luna piena in Pesci.

Gemelli

C'è molto amore anche questo sabato, andrà ancora meglio domani con Luna in Acquario, utile anche per convincere una nuova persona della bontà delle vostre proposte di lavoro, affari. Abbiamo la sensazione che vi arriveranno molti soldi, grazie a una importante figura maschile. Plutone incide anche su Gemelli come "rinascita", non escludiamo una rinnovata strada professionale. Ritrovato il senso di appartenenza alla famiglia, al luogo di nascita, alla gente.

Cancro

Stelle impegnative, stancanti per il fisico, impegnative per voi che avete responsabilità familiari, figli. Oggi Luna si mette contro Venere e Marte, il matrimonio attraversa un’onda nervosa che si fermerà con l'arrivo degli amici. Proprio il grande impegno e la conferma che siete già inseriti in una gara, una lotta di potere, che vi porterà non poche soddisfazioni. Fate bene però a non dire cosa volete e dove volete arrivare, un gioco ambiguo che vi riesce bene anche in amore.

Leone

Giove esprime al massimo la sua natura ardente e passionale, la Luna però si sposta dall'amore al lavoro, suggerisce iniziative quanto mai indovinate per la famiglia, diventa utile per la salute. Lagente vede e persino valuta ciò che possedete, ma non vede quanto impegno e bravura ci sono voluti per mettere su tutta questa baracca. Cosa vi importa di certa gente? Vicino a voi, amicizie meravigliose, persone appena conosciute è già conquistate dal vostro fascino.

Vergine

Luna mostra il lato bello e amoroso, nel segno delCapricorno, transito che si aggiunge al magnifico aspetto che nasce tra Plutone e Urano. Possono essere decisive, per le donne che sono alla ricerca di un fidanzato o di un amante, le conoscenze che farete questo sabato, grazie al vostro impagabile pianeta guida Mercurio. Un compleanno come questo non può capitare tutti gli anni: Saturno, Nettuno, Urano, Giove, Marte… Sono pianeti che vi mettono al centro dell'universo.

Bilancia

Normale una lieve caduta del tono vitale, dopo giorni di sollecitazioni astrali che certamente proseguiranno anche oggi, ma Luna in Capricorno impone un ritmo meno forsennato. In questo passaggio di Marte in Cancro per due mesi interi, non siete atleti, e anche se fate sport per professione osservate cautela. Fermatevi un attimo e ascoltate le parole che qualcuno vi sussurra, sono parole d'amore. Le donne che vivono di amori passati, Venere le farà rinascere.

Scorpione

Possibilità di allargare la sfera professionale spuntano fuori come i funghi dopo queste ultime piogge estive, affari di soldi. Un quadro astrale congeniale agli imprenditori e industriali, architetti e chirurghi, meno efficace dal punto di vista finanziario per i sognatori. In amore, Luna e Plutone in congiunzione più Marte in trigono con Saturno, vi faranno cantare come Franco Battiato: E ti vengo a cercare perché senza di te… Voglio vederti ballare come le zingare nel deserto…

Sagittario

Non possiamo ancora delineare la strada professionale, ma l'odierna Luna indica con sicurezza la strada da intraprendere o conferma quella che avete scelto in settimana. Passata Luna piena del 18, si apre una pagina con diverse possibilità di successo, affari, collaborazioni. Marte, pianeta dell'amore fisico è adesso in un segno amoroso, dice che dovreste fare l'amore più spesso. Bisogna solo essere decisi, più sicuri in se stessi e proseguire il tracciato segnato da Giove.

Capricorno

Sabato, vi succede sempre di sabato? Ma certo, è il vostro giorno zodiacale perché governato da Saturno il vostro grande protettore celeste che vi osserva con meraviglia dai Pesci, ma vi avverte di non fidarvi proprio di tutte le persone che avete vicino, anche quelle che considerate sincere. La fama e la ricchezza danno sempre fastidio. Se cercate nuovi soci fidatevi del Toro e della Vergine, Scorpione e Pesci. Detto questo, prendete iniziativa in amore.

Acquario

Ciao, amore! Non avete ancora capito che l'amore è la vostra dolce condanna? Perché ci girate intorno, esprimete i vostri sentimenti, chiedete al coniuge quella porzione di passionalità che vi spetta per diritto di Urano. È proprio il vostro principale pianeta che vi tiene sotto osservazione in famiglia e nel lavoro. Avete scoperto una miniera, su qualche asteroide? Giove vi aiuta a trovare qui, sulla terra, il vostro pozzo della fortuna. Sorprendete con il vostro spirito battagliero.

Pesci

Per quanto riguarda il divenire, un tempo eravate più visionari. Artisti più che scienziati, così credono nel vostro ambiente professionale, ma scopriranno presto che possedete anche un innato, formidabile senso degli affari. Per una realizzazione sicura dovete attendere Mercurio positivo, ma questa Luna in Capricorno aiuta durante gli incontri e insieme a Venere rende all’improvviso la vostra giornata come una festa mondana, incontri eleganti, sguardi rubati.