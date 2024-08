Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 19 agosto: tutti i segni

19 agosto 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 19 agosto 2024

Ariete

Una settimana di fuoco, nel significato astrologico della parola: passione, amore, intuizione per gli affari, divertimento, fortuna. Ma se volete essere ancora più spensierati e felici, partite! Mercurio è completamente dalla vostra parte, Marte è in azione continua nel campo delle ricerche e investimenti. Vista la siccità generale, consideratevi dei privilegiati. Luna piena in Acquario porta nella vostra vita nuove persone, nuove conoscenze, flirt. Giovedì inizia un nuovo lavoro.

Toro

I giorni sono deliziati dalla vostra splendida guida celeste, Venere, che sarà fortissima dopo mercoledì quando il Sole entra in Vergine, vostro indiscusso campo delle buone occasioni. Oggi consigliamo ancora relax per via di questa folle Luna piena in Acquario, il terreno è favorevole ai disturbi nella salute. Cambio di Luna in un segno che condiziona soprattutto il vostro lavoro e le collaborazioni. Porta bene un rametto di mirto, albero sempre verde sacro alla dea Venere.

Gemelli

Emozionante spettacolo della Luna piena in Acquario, questa sera alle ore 20:26, in aspetto diretto con Marte e Giove nel vostro segno. Bellissima anche la visione di un Gemelli appassionato. Questo è il tempo di innamoramenti fulminanti, i classici colpi di fulmine, ma anche i coniugi devono approfittare di questi influssi unici. Domani Luna cambia, giovedì il Sole cambia… lasciate alle stelle il compito di trovare per voi l'occasione giusta, i soldi non mancano.

Cancro

Ovunque nasca Luna piena vi mette sempre in azione, sentite il suo influsso prima degli altri segni, questa mattina siete pronti a intraprendere una nuova iniziativa di affari. Noi pensiamo sarebbe meglio sfruttare il più possibile il favore di Venere in Vergine, che prepara per i prossimi due giorni un festival d'amore. Sei la mia vita, canta Renga, così canterete voi, innamorati e felici quando la Luna sarà in Pesci. Brevi contrasti con le persone vicine ma avete Mercurio che non vi lascia poveri.

Leone

Le relazioni affettive significano molto in questo periodo della vostra vita, sottoposta alle forti correnti astrali che stanno portando a compimento un processo rinnovativo iniziato nel maggio 2023, quando Giove entrò in Toro. Luna piena che nasce questa sera nel settore dei rapporti stretti e del matrimonio in particolare, rappresenta il culmine di tutte le influenze degli ultimi tempi. Cresce il bisogno d'amore, che troverà una pronta risposta anche da chi avrà la fortuna di conoscervi oggi per la prima volta.

Vergine

Potrebbe mancare la forza fisica, l’agilità nel movimento e la prontezza di riflessi. Cosa che invece riesce a qualche nemico professionale, un concorrente magari invidioso, dovete insomma guardarvi intorno. Questa Luna piena nel campo del lavoro propizia una piccola fortuna che serve in affari, vi sarà fornita anche da Venere. Meravigliosi incontri durante i viaggi, giovedì arriva il Sole in Vergine, inizierà un nuovo capitolo della vostra vita, tutto da inventare.

Bilancia

A qualcuno piace caldo. Luna piena in Acquario gioca nel settore dell'amore, è ancora possibile vedere cadere una stella ed esprimere un desiderio-sarà realizzato con l'aiuto di Giove e Marte in posizione splendida in Gemelli, il massimo per quanto riguarda la protezione della fortuna. Come abbiamo detto al Toro, anche a voi consigliamo un rametto di mirto, sacro a Venere, con cui i Greci ornavano la testa dei vincitori in guerra. Voi avete vinto le vostre guerre.

Scorpione

Le fasi lunari durante il Leone non sono gradite al vostro segno, oggi dovete ancora sopportare la quarta e l'ultima Luna negativa che diventa piena in Acquario, particolarmente insidiosa perché si forma in un punto che è da tempo delicato nel vostro oroscopo-famiglia e dintorni. Dovete considerare certe interferenze anche come espressioni di affetto delle persone vicine, in ogni caso già domani la situazione cambia a vostro favore. Luna sarà per due giorni magnifica in Pesci, giovedì il Sole inizia il transito in Vergine, tutto tornerà a funzionare.

Sagittario

In settimana iniziano influssi impegnativi per le persone di una certa età, per i genitori del segno, ma anche i giovani devono prepararsi per la nuova stagione professionale che vedrà il Sagittario al centro dell’interesse generale. Il fatto è che giovedì il Sole in Vergine inizia aspetti contrastanti con quattro pianeti che restano fissi in Pesci e Gemelli. Ma oggi avete un bellissimo interludio d'amore, grazie alla Luna piena in Acquario, giusta per scrutare il cielo e attendere quella stella che cadrà, che deve cadere-fortuna!

Capricorno

Questa Luna piena in Acquario possiede anche qualche dose di follia, troppo eccitata dalla vicinanza di Plutone è provocata da Urano, ma non farà perdere l'orientamento. Potreste anzi approfittare dello smarrimento o assenza di qualcuno, per proseguire i vostri piani professionali e per organizzare affari. Tutta la settimana, specie da mercoledì in poi quando inizia Sole in Vergine, gira intorno al denaro. Viaggiate, farete incontri e avrete occasioni fuori dal comune.

Acquario

Luna piena nel vostro segno alle 20:26 rappresenta il momento culminante della vostra estate, in amore tutto può ancora succedere, le battaglie per conquistare un cuore che finge indifferenza non sono concluse: si vedrà se lontano da voi troverà quell'amore che dice di non volere dall'Acquario… Fortuna finanziaria assicurata da Giove, nonostante le forti spese che pretende Mercurio, che invita anche alla cautela durante i viaggi, alla guida, con i macchinari, sostanze infiammabili.

Pesci

Ci preme avvertirvi del passaggio del Sole in Vergine, giovedì 22. È una opposizione che si presenta ogni estate nel terzo mese, siete preparati. Però non si è mai abbastanza preparati per il contrasto con Saturno e Nettuno, quest'anno anche con Marte e Giove. Le situazioni della vita, nel privato come nella professione, vi metteranno di fronte a nuove esperienze. Sarete all’altezza con la vostra concretezza, realtà e verità, pragmatismo. Domani vi arriva la Luna di agosto, farete un bellissimo sogno d'amore la prossima notte… Sogni veritieri. Viaggi.