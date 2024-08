Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 17 agosto: tutti i segni

17 agosto 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 17 agosto 2024

Ariete

Luna è passata in Capricorno, pressioni sulla testa e sulla mente, vi mette però in luce negli ambienti utili per la vostra professione e il lavoro, perciò dovete stare attenti a quello che dite e fate. Non buttatevi in imprese di dubbia riuscita, facili guadagni che non esistono. Una buona notizia per i soldi arriva non appena la Luna passa in Acquario e diventerà Luna piena lunedì. Un'altra occasione da non perdere se volete trovare un nuovo amore. Marte appoggia i vostri sogni.

Toro

Una bella giornata grazie alla Luna passata nel caro Capricorno e l'aspetto che nasce con Venere molto buona in questo momento per il Toro. L'unione tra i due segni di Terra funziona perfettamente. Tra le novità che le stelle prevedono è possibile anche la proposta di un cambio di lavoro, in questo caso consigliamo di prendere seriamente in esame la questione e di accettare. Magari ci penserete domani e lunedì, quando Luna piena in Acquario mostrerà una certa urgenza.

Gemelli

Il pensiero è ancora per le vacanze, ma ecco la sorpresa di Mercurio - una chiamata di lavoro, una nuova transazione finanziaria, il vostro personale io gode di ottima salute. Ancora più forte è la quadratura che da ieri nasce tra Giove in Gemelli e Saturno in Pesci, questa è una forza che allarga il campo d'azione e rimuove le costrizioni che vi hanno limitati sino a questo momento. Ci sarà qualche rinuncia da fare, ma pure il grande Giove che è insieme a voi non dà niente per niente. Anche il vostro amore chiede cose belle e costose, un tempo bastavano le vostre labbra.

Cancro

Fortunatamente alcuni aspetti tra pianeti molto forti non toccano il vostro segno, ma visto che anche voi fate parte di questa società, dice la Luna in opposizione che dovete prestare attenzione. Una improvvisa situazione professionale-domestica, forse anche qualcosa di molto personale. Non è possibile in un oroscopo generale precisare con esattezza cosa c'è nell'aria, voi però conoscete la vostra storia, sapete dov'è il problema… e la soluzione. Amore: dormite tra due guanciali.

Leone

Giochi passionali di una sera d'estate, alba e tramonto di fuoco, e come Mercurio nel segno fortunato per tutte le questioni finanziarie. Luna è perfetta nel campo del lavoro e della carriera imprenditoriale, siete in grado di iniziare rapporti prestigiosi con nuove persone, perché tutto ciò che arriva di nuovo nella vostra vita riceve il benestare delle stelle. Questo andamento benefico potrebbe essere brevemente interrotto dalla Luna piena in Acquario, domani e lunedì.

Vergine

Dovete sfruttare l'odierna splendida Luna in Capricorno, che forma due grandiosi aspetti con Venere e Urano, con effetti passionali in amore, attenti a non rovinare l’atmosfera con un'impennata di arroganza. Domani invece inizia Luna piena in un segno che influenza il vostro lavoro e incide sull'organismo. Se ci sono stati problemi, consigliamo controlli medici, richiesti dalla quadratura diretta tra Giove e Saturno, effetti visibili soprattutto dal 41 anni in poi. Collaborazioni agitate.

Bilancia

Luna è nel severo Capricorno, curiosamente apre le intese con questo segno considerato poco simile al vostro. Come influenza sulla nostra vita estende il suo influsso verso la famiglia, l'ambiente domestico, la vita privata, l’io interiore. La Luna vi aiuta a migliorare questi settori della vostra vita, per lanciarvi subito domani verso il mondo delle amicizie, vita sociale, incontri e feste, manifestazioni di carattere industriale. Cosa succede? Avete astri che vi aiutano a realizzare anche nella tecnologia, Urano è grande.

Scorpione

Siete in fase di trasformazione, maturazione per i giovani, proprio per questo dovete intensificare la vita sociale e le amicizie, tutto il nuovo può diventare importante, persino un amore folle sotto la Luna piena che inizia domani. L'oroscopo registra un ambiguo e pericoloso aspetto tra Giove e Saturno, due nemici di antica data, ma nel vostro caso l'azione dei due corpi celesti è assolutamente rinnovativa. Vi aiuta a tirare fuori le vostre idee più originali e intelligenti.

Sagittario

Quando si verificano aspetti di quadratura tra Giove e Saturno, non può mancare l'invito alla cautela nella salute. Avete però una energica Luna che vi ripara da eventuali disturbi, ma nel caso di problemi di tipo cronico bisogna verificare. Sotto il profilo pratico, rinunciate agli appuntamenti da cui può dipendere il prossimo futuro, godete la vostra vacanza insieme agli amici, figli, bambini. Forte attaccamento agli animali domestici: voi avete capito tutto.

Capricorno

Meritate una vacanza di lusso, ma anche molto semplice per assaporare meglio il gusto di un amore che sembra sempre giovane anche nel caso avesse già superato da molto gli anni della gioventù. Non c'è bisogno di spendere questo sabato nelle questioni pratiche, parlerete di soldi già domani, ma questa Luna nel segno è un'occasione per trovare l'amore se siete soli. La vostra sensualità si intuisce quando passate dalla piscina al bar… Un uomo vi guarda, donne del segno.

Acquario

Da domani e fino a lunedì sera sarete protagonisti dell'oroscopo sociale, grazie alla Luna nel segno che diventerà piena accanto a Plutone, evento che succede per la prima volta dopo tantissimi anni. É chiaro che della vostra vita si interessano anche altre forze cosmiche, Giove e Marte per primi avranno un contatto magnifico con la vostra Luna e l'effetto potrebbe essere a dir poco clamoroso. Voi sapete in quale settore del vostro cielo potrebbe arrivare quello che state aspettando da tempo.

Pesci

Presentiamo innanzitutto questa Luna in Capricorno davvero amica del vostro segno e delle persone che vi sono care. Risveglia i pensieri d'amore, insieme a Nettuno porta alla punta sublime ogni passione erotica, ma si interessa anche della professione e delle finanze. Incontrerete persone valide, prendete ciò che arriva spontaneamente anche se vi sembra poco interessante; Saturno quadrato a Giove, un transito che può far tornare di attualità fatti, decisioni, iniziative, che avete iniziato circa sette anni fa. Ora si vedrà la loro importanza.