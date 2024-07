Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 6 luglio: tutti i segni

06 luglio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 6 luglio 2024.

Ariete

Luna nuova in Cancro deve diventare un momento di riflessioni e azioni concrete, in famiglia e nei rapporti più o meno scorrevoli con le sorelle e i fratelli, ma un po’ con tutte le persone che fanno parte della vita quotidiana. Venere provoca un fremito che conoscete tutti: gelosia. La donna scatta prima di sera, l’uomo Ariete coltiva idee molto personali circa la fedeltà, per fortuna che Marte c’è! Alla fine si concluderà tutto con passione.

Toro

I vostri capitali sono in aumento, così dice Luna nuova che diventa regina del sabato anche per quanto riguarda la vita affettiva, amicizia, incontri sociali, viaggi. Urano è pronto a trovarvi nuove e interessanti opportunità, ma sono molte le uscite non preventivate. Però se si tratta di famiglia e amore fate bene a non badare alle spese. C’è una tale concentrazione di influssi nel giro di 24 ore, da non poter escludere anche situazioni di caos.

Gemelli

Terzo giorno con la Luna nel campo del patrimonio, la vostra attenzione è volta alle cose che hanno grande valore per voi. Potete iniziare trattative per proprietà immobili e denaro, un certo interesse per i commerci, dai sempre semplici acquisti nei vari negozi a importanti transazioni commerciali. Sarà felice il vostro Giove innamorato follemente, preparatevi per Marte, sorprese sexy per gli “anta”.

Cancro

Improvvisamente sul vostro segno influssi astrali prorompenti, persino troppe le sollecitazioni nel campo affaristico e professionale, ma se seguirete i ragionamenti della vostra Luna nuova sarete sorpresi di come vi riescono bene le cose. Non dovete ascoltare chi dice che non si lascia la strada vecchia… voi avete adesso un Saturno eccezionale, siete obbligati a proseguire nella ricerca delle migliori occasioni per voi e per le persone care. Questa sera restate per qualche ora da soli con il vostro amore. Immaginate che sia il giorno di San Valentino!

Leone

Come ve la cavate con i lavori manuali? Tra i Leoni abbiamo famosi pianisti, chirurghi, tennisti, campioni di basket… Quale che sia la vostra professione, dovete prestare attenzione alle mani e alle braccia. Urano è congiunto a Marte in Toro, il nervosismo che vi prenderà quando si formerà Luna nuova nel segno che vi precede, è dovuto alle emozioni nel privato. Nuvole rosa si stanno avvicinando al Leone, fortuna.

Vergine

Potrebbe diventare questo sabato il vostro giorno d’amore, tanto è bella e appassionata Venere in Cancro che raggiunge anche le labbra rosse di Marte in Toro. Atmosfera spagnola per voi che di solito preferite la Provenza, Francia. La notte di sabato si annuncia esplosiva. Ricordate le gemelle Kessler in tv? La notte è piccola per noi, troppo piccolina…Economia e finanza: non esagerate con le richieste.

Bilancia

Il Cancro è importante per il vostro successo, vive adesso un momento astrale di grande forza per la presenza della Luna nuova, che assume per voi due significati: lotta vincente nel lavoro, debolezza fisica da non sottovalutare. E poi c’è la famiglia, parenti naturali ed acquisiti, che rendono variopinta la vostra estate. Intendiamoci, non solo tensioni o doveri, ma anche eventi lieti annunciati da Giove in aspetto fortunato anche per i giovani che si sposano ora.

Scorpione

È Marte che condiziona le previsioni, resterà in Toro fino al 20, appesantisce la situazione professionale e privata, però adesso arriva Luna nuova in Cancro, porterà sicure novità nel settore professionale e riesce ad essere toccata anche da Venere presente in Cancro. Influsso rafforzato dall’aspetto di Nettuno e Sole è meraviglioso per nuove conquiste. Sabato notte il tempo si fermerà, lui e lei sull’altalena dell’amore.

Sagittario

Bello Sagittario!! Vi hanno già detto come siete affascinanti in questo periodo di importanti cambiamenti astrali?? Fatta questa Luna nuova in Cancro, questa sera sarà completa, inizia la calda estate della vostra vita. Domani Luna sarà in Leone, transito della fortuna nel vostro segno fratello e aumenterà l’azione di Mercurio, sarete davanti a un obbiettivo che non può essere raggiunto da altri. L’amore ha fatto un buon lavoro con voi, siete diventati più mansueti.

Capricorno

Viviamo in un tempo che non è fatto per il Capricorno, troppa improvvisazione, superficialità, noncuranza. Ecco perché incontrate tante difficoltà, specie nel mese del Cancro, possibile anche che l’odierna Luna nuova veda conclusa qualche intesa. È la Luna che avrà il ruolo primario da oggi al giorno 21, quando nascerà Luna piena in Capricorno, la seconda volta in un mese! Persino tra le stelle siete importanti e famosi, vogliatevi bene!

Acquario

Magari non lo fate intenzionalmente, ma questa estate suscitate pensieri d’amore negli altri. È il vostro modo di parlare e ridere, sono i vostri occhi cosi particolari, determinate parti del corpo-le mani dell’uomo Acquario, le gambe delle donne, gli occhi poi hanno sempre qualcosa di particolare… conquistate anche senza intenzione. Complimenti a chi avete accanto, ci dispiace perchi vi ha perduto, auguri a chi vi troverà nel mese del Leone!

Pesci

Le stelle seguono un loro calendarioa noi conviene seguire il loro tragitto quando è positivo. Mentre gli altri pensano alle vacanze voi avete tutte le carte in regola per iniziare un nuovo capitolo professionale, se cercate davvero nuove opportunità di guadagno. Mercurio in Leone diventa anche birichino, scherza con l’amore, ama le cose belle e lussuose, e Venere lo segue volentieri. Tenete presente: la vostra situazione lavorativa o privata potrebbe cambiare da un momento all’altro fino al 24 luglio.