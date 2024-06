Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 20 giugno: tutti i segni

20 giugno 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 20 giugno 2024.

Ariete

L'estate inizia con il nervoso transito di Venere e Mercurio, brevi momenti di tensione in casa e nel matrimonio ma anche di calda passionalità. Solstizio d'estate avviene con una Luna molto positiva in Sagittario, risulta buona anche per il lavoro e le discussioni d'affari, viaggi professionali o per diporto, non stancatevi troppo. Affrontate le cose con maggior calma, riuscirete a concludere i progetti impostati prima della Luna piena di sabato. Sesso di sera, bel tempo si spera. Auspicabile un'intesa con Scorpione, soddisfa il vostro bisogno di azione.

Toro

Amore e fortuna. I pianeti che influenzano il trasporto fisico sono riscaldati al massimo. La vostra estate esplode con un trionfo di transiti positivi: Sole, Venere e Mercurio in Cancro, Marte e Urano con voi… Fortunate le ricerche di nuovi amori, indimenticabili incontri sabato e domenica, due giorni di Luna piena in Capricorno, organizzate una vacanza al mare, sarete felici. Ottimi rapporti con colleghi e collaboratori, persone importanti vi daranno un aiuto. Profonda armonia con Capricorno.

Gemelli

Il caso vuole che l'ultimo giorno della vostra stagione si presenti con Luna in opposizione dal Sagittario, noiosa per la salute anche la quadratura tra Sole e Nettuno, inganni possibili, fate attenzione. Il grande Giove resta naturalmente con voi e vi aiuterà in tutto, ma niente nasce senza fatica. Se non vi sentite in forma, rimandate - perché dovreste accontentarvi di un successo dimezzato? Un breve viaggio nel weekend farà bene al corpo, allo spirito e all'amore. Affinità con Acquario.

Cancro

Solstizio d'estate cade alle ore 22:51, i bambini che nasceranno dopo quest'ora sono del segno del Cancro e iniziano la loro vita con tutti i pianeti positivi, auguri anche a voi adulti! Siamo molto lieti di poter annunciare una stagione, almeno fino alla fine di agosto, con un cielo pieno di stelle per voi, tirate fuori dal cassetto i vostri progetti più ambiziosi, conquistate o riconquistate l'amore. Occasioni favorevoli all'espansione professionale e finanziaria. Sintonia con Pesci, sognatore come voi.

Leone

La globalizzazione è anche nel vostro destino, siete il segno dei grandi capitali e dei grandi capitalisti, ma non è ancora il momento di superare il livello di guardia. I mercati sono estremamente vulnerabili e Marte continua con la sua guerra. Saremo noi a dirvi come, quando e con chi iniziare un nuovo investimento. Regalatevi una vacanza, Nettuno rende necessari alcuni distacchi da situazioni precedenti. Luna prende il governo del vostro amore. Attrazione possibile con Toro.

Vergine

Ancora qualche tensione dovuta a una particolare situazione familiare, ma già sabato con Sole e Venere in Cancro, Marte e Urano in Toro, le stelle formano un triangolo molto passionale. Sin da oggi invitiamo le persone sole a puntare sulla Luna piena del 22-23. Riconquistata l'armonia interiore, grazie alle nuove stelle e ancora di più agli amici vecchi e nuovi, comincerete ad assaporare i giochi dell'estate, oggi però attenti alla salute. Forte attrazione fisica con Toro.

Bilancia

Noi parliamo anche oggi, almeno nella prima parte del giorno, dei favori o dei risultati che possono derivare nel lavoro e in affari, ma dovremmo sapere con chi siete in società, con chi pensate di conquistare il successo. Le associazioni entrano in una breve fase critica causa Sole in Cancro. Succede ogni anno all'inizio dell'estate, ma questa volta siete forti grazie alla protezione di Giove e di altri grandi pianeti tra l'Acquario e il Toro. Prendetevi una bella pausa fino a lunedì. Con il Leone esistono qualità affini, voglia di lusso.

Scorpione

Non succederà nulla di che, oppure sarà il trionfo. L'ultimo transito della primavera è per lo Scorpione di una forza notevole, Luna nel campo del patrimonio e due pianeti in Cancro e altri due in Pesci, segni d’acqua, sono in contatto diretto con l'universo!… Dobbiamo naturalmente considerare le crisi generali ma se pensate di fare qualcosa lontano, il successo sarà notevole. Usa, Australia, Cina, India e Giappone, sono quest'anno le vostre terre di conquista. Come sorpresa indichiamo anche il continente africano. Il Toro vi risponde, attrazione degli opposti.

Sagittario

Quasi tutto il giorno siamo ancora sotto il segno dei Gemelli, Sole forma un quadrato perfetto con Nettuno in Pesci, transito ingannevole per qualche rapporto umano e certamente stressante per la salute, consigliamo relax. Controllate il vostro umore e gli stati d'animo, la famiglia è agitata, sembra che ci siano delle novità anche con parenti lontani. Restate in contatto. Le fasi lunari durante il mese del Cancro saranno a voi favorevoli, avrete occasione di riuscire anche in affari. In amore vi state già riprendendo, trasporto speciale con Acquario.

Capricorno

Questa ultima Luna di primavera vi conferma protagonisti nel mondo più che nell'ambiente di sempre. Precisiamo che per i giovani del Capricorno, come per gli imprenditori d'assalto, questi sono periodi di crescita straordinaria e spesso anche di felicità, voi adulti invece raccogliete ciò che avete seminato. Sole in Cancro metterà talvolta in crisi i rapporti stretti e le collaborazioni, ma i grandi pianeti sono con voi: Urano è futuro, Saturno-Nettuno è ragione e spirito. Toro, intrigante la sua calda sessualità.

Acquario

Dovete fare di tutto perché i rapporti fra i vari componenti della vostra famiglia siano armoniosi, occupatevi anche dei parenti del coniuge. Non si sa mai quando potranno esservi utili e cosa avrete da loro. Voi intanto oggi, mentre esplode l'estate con la Luna turistica in Sagittario, siete pieni di calore, darete tanto amore. Le conquiste d'amore sono favorite al massimo da Giove, progetti matrimoniali, nuove storie per i separati. Divertente rapporto con Sagittario, lui ride.

Pesci

Le maggiori entrate sono previste dopo il 22, per ora con l'odierna Luna in Sagittario contro Saturno, mentre Nettuno forma quadratura diretta con il Sole - ultime ore in Gemelli, meglio non rischiare e non osare troppo in affari. I viaggi hanno la protezione di Mercurio in Cancro, la vostra estate inizia con Venere proprio in quel segno, promessa di felicità. Gli amanti sono invece protetti da Marte sensuale in Toro, segno che si propone come vostro insegnante di balli latino americani.