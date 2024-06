Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 16 giugno: tutti i segni

16 giugno 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 16 giugno 2024.

Ariete

Luna ancora in opposizione, aspetto che altera il sistema nervoso favorendo scatti di collera e provoca crampi allo stomaco, quindi meglio programmare una domenica di relax. Per una ragione o per un'altra, importanti rapporti con le donne, a prescindere dal sesso ascoltate e spiegate con dolcezza. L'amore deve respirare un'aria leggera, in previsione del passaggio di Venere in Cancro, domani. Nulla di preoccupante, resterà Marte sempre positivo e Giove riuscirà a salvare ogni amore. Soldi: avete speso più di quello che avete guadagnato, ma bisogna pur divertirsi.

Toro

Tutte le stelle in aspetto positivo! Non è una situazione che si presenta molto spesso, ma può essere talmente carica di significato e così veloce da non consentire di fare programmi razionali e quindi passa senza risultati clamorosi. Voi però siete qui, coscienti del momento che vivete, sapete prendere decisioni, sapete iniziare qualcosa di nuovo e di inedito anche per la famiglia. Uomini in amore. Senza nulla togliere alla donna Toro, anche lei affascinante, è l'uomo Toro che riempie il taccuino di conquiste nuove.

Gemelli

Dopo quella dell'8 giugno, oggi avete un'altra speciale Luna nel mondo degli affari e nell'universo delle passioni. Venere e Mercurio, fino a domani nel segno, mettono in luce quello che state facendo per voi stessi e per la famiglia, figli, facilitano l'ingresso in ambienti privilegiati. Prima della fine di giugno, voi tutti dovreste ottenere quasi tutto. Questo compleanno 2024 è segnato dalle lotte per il successo, Saturno, ma anche dalla riscossa finale di Giove.

Cancro

Luna anche oggi negativa tocca i punti fragili e vulnerabili della vostra personalità, ma se siete in vacanza lo stress si sente meno. Per i prossimi viaggi programmate Amsterdam, la vostra città zodiacale, fatta quasi a vostra immagine: là non hanno l’abitudine di mettere inferriate alle finestre, girano in bicicletta, come gamberi avanti e indietro, e poi c'è tanta acqua...Telefonate alle persone che vi serviranno domani per il lavoro e affari. Venere e Mercurio arriveranno da voi!

Leone

Siete così concentrati su voi stessi, le vostre considerazioni, le vostre verità! Atteggiamento tipico del vostro segnoregale, che si batte sul petto ed esclama: "io, io, io "! Ma lasciate che siano gli altri a tessere le vostre lodi, mettete un attimo da parte voi stessi, Luna in Bilancia è splendida, vi aiuta a concludere quest’ultima domenica di primavera con il trionfo dell'amore. Una romantica serata, una cena a lume di candela, e non penserete più così tanto per chi state faticando - ma è chiaro che lo fate per diventare più ricchi.

Vergine

Ecco una ricompensa per le piccole torture d'amore subite nei primi giorni del mese! Primo quarto di Luna nel vostro segno venerdì scorso è stato un segnale d'inizio della nuova stagione passionale, di amori nuovi e relazioni definitive. Oggi resta un piccolo disturbo di Venere ancora 24 ore presente in Gemelli, con Mercurio, ma è più rivolta ai coniugi, che non riescono separare gli affetti dagli interessi materiali. Per le questioni legali affidatevi a persone di vostra fiducia.

Bilancia

Rilanciatevi, proponetevi in una veste nuova nel lavoro, non rinunciate a un progetto ambizioso anche se avrete da domani Mercurio e Venere in aspetto di quadratura, ma ne riparleremo. Oggi la Luna nel segno vi permette di andare contro gli avversari professionali, Giove crea una situazione fortunata per la vita personale e questioni di interesse pubblico. Siete padroni del vostro destino, andate in posti e con persone che vi piacciono veramente, farete incontri sexy e molto veloci. Lascerete il marchio inconfondibile della Bilancia, ovunque!

Scorpione

I fatti che provoca Venere, che non è solo amore ma anche fortuna, sono sempre clamorosi, eclatanti, talvolta creano anche sconcerto, ma sono segnali che invitano a costruire nuovi successi professionali e privati. Domani avrete voi Luna nel segno, vivrete una settimana intera con stimoli di rinascita incredibili, come non è ancora successo in questo 2024. Fatevi belli, perché dovrete essere anche eleganti per gli appuntamenti.

Sagittario

Qualcosa si muove, grazie alla Luna anche oggi in Bilancia molto buona per le questioni pratiche. Questa volta anche le promesse vanno accettate perché da domani non avrete più né Venere né Mercurio in opposizione… Contenti? Non escludiamo occasioni molto prestigiose oggi stesso, ma non dovete aspettare di essere chiamati, fatevi sentire per primi. Mettete a posto le carte che servono anche per un movimento di beni immobili. Amore: proponete un appuntamento.

Capricorno

Primi segnali di stanchezza fisica, Luna non consente una perfetta concentrazione mentale, che è invece richiesta nel lavoro. Non potete rinunciare o rimandare impegni presi a suo tempo, agite però solo se avete collaboratori preparati, persone fidate. Esattamente come siete voi. Ogni piccolo intoppo vi manda in tilt, così rischiate di peggiorare rapporti che marciano col passo vincente del Marte militare. La passione viene tutta da questo pianeta sensuale e piccante.

Acquario

La fortuna si ricorda anche oggi di voi, rappresentata dalla Luna tutto il giorno in Bilancia che forma ben quattro trigoni diretti con i pianeti in Gemelli e con Plutone nel vostro segno. Noi che siamo romantici vi invitiamo ad andare avanti tutta, se siete alla ricerca dell'amore, ma anche di una collocazione professionale, un affare finanziario, beni immobili… Ogni cambiamento nasce al momento astrale giusto, adesso potete anche liberarvi di un peso del passato.

Pesci

La domenica non è domenica senza pasterelle, concedetevi qualcosa di dolce perché ne avete bisogno dopo parecchi giorni di Venere negativa, come Mercurio e anche Giove… Luna però è positiva e annuncia per domani delle novità per il lavoro e le finanze, questioni domestiche, figli. Possibili eventi a sorpresa, tutti a vostro favore. Arriva anche l’amore, quello di sempre oppure uno nuovo, e vi farà vedere aspetti mai conosciuti prima. Tentazioni nell'aria.