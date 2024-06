Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 15 giugno: tutti i segni

Branko 15 giugno 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 15 giugno 2024.

Ariete

I rapporti con gli altri non saranno sempre facili, Luna è passata in opposizione per due giorni e provoca nervosismo e impulsività. Lasciate perdere osservazioni, critiche, e insistete con i vostri programmi e iniziative. Dovete assolutamente approfittare di Mercurio e Venere in Gemelli fino a lunedì. Le occasioni per dimostrare il vostro talento, fiuto per gli affari, non mancano. Oggi dovete aggiungere pure le capacità diplomatiche. Anche l’amore deve respirare un'aria più leggera, la sola passionalità per quanto possa sembrare insuperabile, non basta al rapporto.

Toro

Accettate tutte le novità che si presentano, il giorno è ricco di influssi positivi per il lavoro e per gli affari, non potete sbagliare nelle scelte e nelle decisioni, con una Luna così equilibrata e razionale in Bilancia, segno che orienta verso il positivo le vostre iniziative personali. Nel settore della vita pratica siete spinti anche da altre grandi forze cosmiche, come Urano e Saturno, che portano al successo finanziario. Marte provoca incontri che colpiscono, affascinano, talvolta stregano.

Gemelli

Luna è cambiata nel corso della notte, questa mattina vi guarda innamorata e pentita per il contrattempo che ha provocato ieri, ripartite subito con gli affari e il lavoro, il weekend si conclude con riscontri veramente ottimi anche nel campo domestico. Due giorni ancora avete nel segno Venere e Mercurio, congiunzione ottima per gli affari, trattative di finanziamento, accordi commerciali. Non mancano nemmeno occasioni frivole e momenti coinvolgenti nel rapporto di coppia. Dal binario numero cinque, Bilancia che corrisponde alla vostra fortuna, scende un tipo molto speciale.

Cancro

Una nuova ma piccola crisi nei rapporti stretti, questa volta di breve durata, diciamo finché la Luna resta in Bilancia, due giorni. Quando lei vi rema contro non è facile ragionare e programmare, anche il sistema digestivo si ribella, noie di salute causate anche da troppa concentrazione sulle questioni di lavoro, famiglia, affari, figli. Trovate l'ottimismo pensando che avrete lunedì prossimo Venere e Mercurio nel vostro segno, il Sole invece arriverà giovedì 20.

Leone

Luna in Bilancia produce effetti in due settori del vostro oroscopo: famiglia e parenti, incontri sociali o professionali. Considerando che avete anche l'assistenza di una bellissima Venere e un ottimo Mercurio, siamo convinti che farete la vostra fortuna e anche una bella figura. Ma non aspettatevi applausi, la gente guarda con finta indifferenza i vincitori. Soltanto in amore, ricorda Marte, uno non sa mai se ha vinto davvero. Ma si può mai vincere in amore?

Vergine

Prestate molta attenzione a quello che vi dicono o vi suggeriscono gli altri perché potreste andare incontro a inganni. Non è detto che gli inganni siano voluti, non sempre almeno, ma possono nascere quando Nettuno si scontra direttamente con Mercurio e Venere. Questo succede oggi e domani, lunedì entrambi i pianeti saranno in una nuova e per voi ottima posizione in Cancro. Allora prendetevi un momento di pausa, organizzate qualcosa con gli amici, Luna in Bilancia ama la vita sociale, propizia una conoscenza molto elegante e sexy, vi porta nel jet set.

Bilancia

È arrivata la Luna di giugno, l'ultima della primavera, oggi e domani vi aiuta a trovare il vostro centro di gravità permanente, se lo cercate dall'inizio della stagione. Adesso il risultato sarà positivo perché siete guidati da Mercurio e Venere in posizione di fortuna, per il denaro e per l'amore Giove magnifico, vi invidia tutto lo zodiaco. Potreste trovare un nuovo amore e sarà un amore da collezione, come le dispense d’arte di un po’ di anni fa, quando nel vostro cuore fanciullo sbocciò il primo romantico sogno. Concentratevi anche sui viaggi, avrete belle sorprese.

Scorpione

Nettuno è nel punto centrale del vostro oroscopo, occupa la "casa" dell'amore prima di tutto, ma i nuovi amori che potrebbe portare anche oggi vanno accettati sicuramente ma vissuti con circospezione. Nascono come una forza del destino, in modo travolgente e assoluto, ma tante volte si tratta di tempeste che passano, fortunatamente senza provocare danni. Marte è poco disponibile ad assistervi nelle conquiste, bella invece l'onda romantica nei rapporti esistenti. Bene il lavoro, la parola non vi manca, sapete convincere e trattare anche con persone difficili. Ma non avete bisogno di fare comizi, basta individuare "quella" persona e portarla con voi.

Sagittario

Luna è ritornata amica, del segno della Bilancia può dare un aiuto prezioso se dovete contattare persone che vi serviranno la prossima settimana per il lavoro e gli affari. Oggi è meglio non occuparsi di questioni complicate o troppo impegnative, Mercurio e Venere sono ancora in Gemelli e in questi giorni, prima di passare in Cancro, formano persino un aspetto delicato per il matrimonio e Luna contribuisce con una certa eleganza a rendere anche mondano questo giorno. Dovete combattere il disordine e il cattivo gusto ad ogni costo.

Capricorno

Non siete toccati dalla quadratura Sole-Nettuno, ma dato che interessa il sociale, è chiaro che dovete agire con prudenza nelle questioni finanziarie e professionali. Nemmeno a voi, che pure avete Urano capitalista ottimo, sono concesse spese e speculazioni rischiose quando la Luna è contro. Essendo questa Luna per due giorni nel campo del successo porterà in superficie problemi non ancora affrontati sul serio con collaboratori, superiori, parenti e coniuge. Una verifica che va fatta prima del solstizio d'estate, che si presenta quest'anno giovedì 20 giugno.

Acquario

Fatevi guardare da vicino, questo sabato di giugno, illuminati dai raggi d'argento della Luna in Bilancia, transito quasi da fiaba per il vostro amore. Venere ancora due giorni in Gemelli vi rende così desiderabili, altri uomini e altre donne vi guardano, ma il coniuge come al solito non si accorge, immerso nei suoi problemi, nelle sue eterne incertezze… Voi odiate le incertezze, per questo alzerete la voce, ma cercate di essere discreti, i vicini di casa o della camera d’albergo, vi potrebbero sentire. Secondo la nostra valutazione delle stelle, il vostro progetto molto personale prosegue benissimo.

Pesci

Attenti al lupo! Nettuno quadrato al Sole in Gemelli, fino al prossimo giovedì, consiglia di stare molto attenti nei rapporti con gli altri, professionali o privati. Finché Venere e Mercurio non entrano in Cancro, attenti nei rapporti con le autorità, che sono da tempo il nodo cruciale del vostro oroscopo. Non è un fatto negativo, significa che siete alle prese con grandi progetti e che siete al centro dell'attenzione, protagonisti come sempre. Ma le vittorie che vi interessano di più sono combattute sul campo della passione di Marte.