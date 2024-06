Oroscopo, le Stelle di Branko di venerdì 14 giugno: tutti i segni

Branko 14 giugno 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 14 giugno 2024.

Ariete

Primo quarto di Luna in Vergine: le iniziative di lavoro di ogni tipo partono avvantaggiate, questa fase porta facilmente all’autoesaltazione, per questo dobbiamo considerare e riconoscere l’importanza delle collaborazioni. Giove è garanzia di successo finale, Mercurio movimenta i viaggi, Venere aspirazioni affettive imperiose, erotismo in aumento. Nuovi legami soprattutto per i giovani Ariete.

Toro

Primo quarto di Luna, segnale di fortuna per lavoro e affari, dove siete protetti splendidamente anche da Mercurio. Capacità di condurre grandi imprese d’affari e di organizzarle, proseguite con le iniziative per tutto il weekend e non curatevi dei “consigli” (molto interessati). Fase lunare bellissima per l’amore, una sensazione di caldo nel vostro cuore, incontri che possono arrivare molto lontano.

Gemelli

Qualche fastidio dalla Luna in cambiamento di fase, salute e famiglia. Agitata situazione domestica, in qualche caso anche per i conti che non tornano o per le spese che superano di molto il preventivo iniziale. Se c’è una cosa di cui non vi dovreste preoccupare, sono i soldi. Saturno non favorisce attività fisiche, conseguenze degli eccessi e imprudenze, come spesso vi accade anche l’amore incontra qualche “incidente” ma è una scossa piacevole e molto erotica per voi che siete sposati da venticinque anni. Ricordate la prima notte di nozze?

Cancro

Da due giorni siete pazzi d’amore, non importa se non avete potuto realizzare le vostre aspirazioni, i vostri sogni, il solstizio d’estate è ormai alle porte, qualcuno busserà, oggi prendetevi una bella fetta di successo, primo quarto di Luna in Vergine porta guadagno. Lietissime novità nella vita dei figli. Una riunione di famiglia questa sera quando la Luna sarà già vicina alla Bilancia, non provocate malumore al coniuge.

Leone

Amore naturalmente. Amore sempre e per sempre. Giove è così, vuole tutto. Abbandonatevi quindi alla passione, Venere con squilli di tromba annuncerà al mondo il lieto evento. È noto che quando il Leone va in amore, diventa un fatto di dominio pubblico. Luna primo quarto benefica per gli affari finanziari, ottima per scrivere, contare. Anche in serata incontri a sorpresa con persone dell’ambiente professionale.

Vergine

Abituati a programmare tutto in anticipo personalmente e con una perfezione che lascia di stucco la gente, non sempre riconoscete e prendete al volo la fortuna, quando si presenta. Vivete un periodo che non è nelle vostre corde, troppo confusi i transiti in Gemelli, ma questa Luna primo quarto che nasce nel segno alle 5:20, porta fortuna anche in amore. Fatevi trovare freschi e radiosi all’appuntamento con la passione, come se fosse la prima volta insieme a Marte.

Bilancia

Venere ancora molto creativa in Gemelli, approfittatene fino in fondo, lunedì 17 sarà già in Cancro insieme a Mercurio. Però alla fiera dei sogni, Giove è pronto con la sua bancarella, Luna speciale domani nel vostro segno, vi farà concludere tutto con la marcia trionfale di Marte. Domande sintetiche, risposte secche, meno parole pronunciate e meglio sarà, soprattutto nei rapporti familiari questa volta il silenzio è davvero d’oro. Auguri per domani.

Scorpione

Viaggi. Non è detto che dobbiate partire o ritornare oggi stesso, la previsione si estende anche al prossimo periodo del Cancro. Gli incontri più belli, le emozioni più intense, le occasioni per il lavoro e il successo si trovano lontano e riescono bene subito. Gli altri avranno magari cognizioni tecniche perfette ma voi avete qualcosa di più - percezione, immaginazione, senso del tempo. Luna primo quarto, che occasione per una abbuffata passionale!

Sagittario

Diciamo prima l’effetto bello della Luna in Vergine: cambia fase nel campo del successo, quindi qualcosa inizia a brillare all’orizzonte per il lavoro e affari. La fase chiude una certa stagione professionale, apre nuove possibilità ma riporta anche occasioni che sembravano perdute. Meno facile questa Luna per la salute, impegnativa per la famiglia, nervosa per le donne e per i rapporti con le donne. L’amore resta qui, senza limiti.

Capricorno

È tempo d’amore. Particolarmente bella la donna del segno, famosa per il suo fascino e la sua eleganza, illuminata dalla Luna primo quarto è fortunata in amore. Se è sola, oggi trova. Incantevoli i suoi zigomi alti e scolpiti, ossuti, come le rocce delle Dolomiti, e gli occhi che tutto registrano. Giorno indimenticabile anche per l’uomo Capricorno, che registra un notevole profitto dagli investimenti fatti in primavera.

Acquario

È bastato questo rapido ingresso di Marte in Toro per provocare scosse nel pensiero e nelle intenzioni, anche fisicamente vi avrà dato qualche problema. Il positivo è che adesso vedete chiaramente quali sono i vostri scopi, nel lavoro proseguite con quello che è già in azione ma considerate la possibilità di ricevere occasioni e offerte che promettono di più. La concorrenza voi la conoscete bene, sapete come difendervi, troviamo invece commovente l’atteggiamento amoroso, siete senza difese.

Pesci

In questo giugno eroico voi state disegnando il presente e il futuro. La quadratura di Saturno con Sole in Gemelli voi l’avete sperimentata nel 1994, ma i lettori giovani vivono adesso questo esame di maturità. Ecco cosa significa primo quarto di Luna in Vergine, è la notte prima degli esami… in che materia? Dipende dalla vostra età, dallo stato sociale, dalla famiglia, dal vostro coniuge, dal vostro amante… però sarà un esame superato con dieci e lode.