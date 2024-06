Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 10 giugno: tutti i segni

10 giugno 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 10 giugno 2024.

Ariete

Oggi siamo tutti sotto esame di un nuovo transito, che si presenta una volta all'anno, Saturno quadrato al Sole in Gemelli,rappresenta l'autorità e il lato nascosto delle cose. Entrambi sono in aspetto molto positivo per il vostro segno, che può raggiungere grazie a questo e all'aiuto di Giove una più alta posizione professionale. Potere? Anche, se vi siete preparati a dovere. Luna in Leone, segno del vostro amore e della gioia di vivere, apre qualcosa di nuovo e di positivo per la famiglia. Le iniziative che non riuscite a far partire devono essere riviste o cambiate.

Toro

Tutti gli astri sono pronti a migliorare la vostra vita, anche dal punto di vista professionale. I giovani e liberi professionisti devono insistere con nuove situazioni, ambienti diversi dal solito ma soprattutto con persone nuove. I problemi, se nascono, sono cose del passato, non del presente. Luna in Leone esige presenza in famiglia, nella salute controllo della pressione per le persone di una certa età. Saturno per voi è positivo, beni e redditi che avete in comune con altri. Fratelli e nipoti in primo piano. Il vostro cuore ha la febbre d'amore e di passione, vi rifarete il 14.

Gemelli

Alcuni odierni aspetti che si intrecciano nel vostro segno possono sembrare così complicati da diventare alla fine stimolanti perché vi sfidano sul piano dell'intelligenza, bravura professionale, capacità commerciale, fantasia. Il problematico aspetto che si forma con il Sole e Saturno in Pesci mette in subbuglio l'ambiente dove svolgete il vostro lavoro e dove avete i vostri affari. È una quadratura che avete già conosciuto un anno fa, quindi ricordatevi gli errori commessi, anche in amore, e non farete gaffe. Salute: ossa, gambe, denti, pelle.

Cancro

In questi tre giorni avremo tutti la pressione di Sole e Saturno che formano un aspetto di quadratura, non facile nemmeno per la Repubblica, ma per voi può diventare un’ancora di salvezza che vi aiuta ad attraccare sicuri in un nuovo porto, che vi darà il successo e le emozioni che cercate da tutta la primavera. E quelle dolcezze che mancavano più del denaro, Venere le sta riportando. Luna molto buona per gli affari e il lavoro, molto probabile un nuovo prestigioso impegno. Certe tensioni familiari non sono ancora sparite. Marte fornisce un pieno di energia passionale.

Leone

Effettivamente la presenza di Giove prima, adesso di Marte in Toro, può dare l'impressione di essere entrati in una specie di tunnel, ma sono sensazioni ingigantite da Urano. Seguite lo stimolo di questa regale Luna in Leone e farete uno spettacolo da prima serata, il vostro personale lavoro, come anche le iniziative nel settore finanziario se impostate liberamente e autonomamente,darà alti risultati. Guadagni in borsa. Saturno quadrato al Sole è testimone di un amore vero, una grande passione, che vincerà nonostante gli ostacoli.

Vergine

Come Gemelli e Pesci anche voi siete toccati nel vivo dal contrastante aspetto tra Sole e Saturno, simboli delle persone autorevoli, della politica, della grande industria, degli imperi economici. Non pensate troppo alle cose materiali, iniziate la settimana, che riporterà la Luna più bella della primavera - primo quarto nel vostro segno, con un controllo della salute oppure più semplicemente rilassatevi. In nessun caso vi conviene mischiarvi nelle discussioni in pubblico. Come va il vostro amore? Tanti dicono che va bene, voi però vi sentite un po' soli quando cala la sera.

Bilancia

Chi scrive ha molta fiducia nella vostra settimana che inizia con una regale Luna in Leone, vostro amato segno che governa tutti gli incontri importanti della vostra vita, e si concluderà con Luna in Bilancia. Dopo parecchio tempo il transito della Luna nel segno non avrà un solo aspetto contrastante o negativo, persino la quadratura che si forma oggi tra Saturno e Sole per voi è positiva per la carriera e gli affari. Investimenti nel settore casa, sono ormai diversi anni che la Bilancia sembra un'agenzia immobiliare: vendite, acquisti, affitti. Firmate tutto oggi e domani! Dulcis in fundo… amore, finalmente amore tra Venere Marte, così anche per voi.

Scorpione

Tre giorni non facili per l'oroscopo generale, ma nel vostro caso l'aspetto problematicoche inizia la mattina presto, Saturno quadrato al Sole, non è negativo. Al contrario, dove gli altri perdono o si fermano a metà strada, voi proseguite comunque, invidiabilema attenti alla temerarietà, tutto va proporzionato alla capacità reale. C'è però un problema anche per voi, Luna in Leone e Marte in opposizione provocano agitazione nei rapporti stretti, collaborazioni, matrimonio. Le stelle vi vogliono un po' vagabondi, Mercurio è ottimo per i viaggi, andate pure incontro alla fortuna.

Sagittario

Nasce la quadratura diretta tra il Sole in Gemelli e Saturno in Pesci, voi siete interessati da questo disturbo nei rapporti stretti e in famiglia dovete mostrarvi pazienti e collaborativi, non sottovalutate la vostra salute. Nettuno riesce a riportare di attualità anche i vecchi disturbi. Non facili i collegamenti con persone autorevoli, rappresentanti dello Stato, esattamente come i conflitti che nascono nel vostro matrimonio. Eppure la bellissima Luna in Leone conferma l'esistenza di un amore grande e promette alle giovani donne sole un incontro veramente sexy.

Capricorno

Intanto cercate di realizzare subito un sogno d'amore, arriva a sorpresa una Luna da mille e una notte, Venere vi strega, Marte aumenta il vostro sex appeal, Giove vi rende quasi sfacciati nelle nuove conquiste, Saturno è oggi quadrato al Sole ma questo non è un vostro problema. Nessun pianeta rema contro, fate in modo di concludere la primavera con successo, non buttate al vento le vostre idee. Cominciate a prepararvi per Luna primo quarto in Vergine il giorno 14, fidanzatevi, sposatevi. Siamo contenti per voi perché ve lo siete guadagnato questo cielo da signori.

Acquario

Ascoltate e verificate tutto, parlate soltanto quando avrete la certezza di sapere tutto quello che è successo, che succede e succederà. Nel lavoro e nella professione. Non sono facili i contatti diretti perché disturbati dalla Luna in Leone che quadra Marte in Toro, non sapete a chi dare la precedenza. Optate per gli affetti e i sentimenti. Saranno Saturno e Sole a creare per voi una situazione di grande successo che resterà nella vostra vita. Fate un programma preciso fino alla prossima domenica che vi vedrà in trionfo.

Pesci

Dopo un anno ritorna la quadratura, aspetto non facile, tra il vostro Saturno e il Sole in Gemelli. Precisiamo che è un banco di prova per noi tutti, nel vostro caso potrebbe rendere difficili i contatti con le persone che rappresentano l'autorità: genitori, superiori, funzionari governativi… Insomma tutti i personaggi importanti. Dalla vostra avete 48 ore di Luna speciale nel campo del lavoro e della salute, dall'amato segno delLeone spedisce sulla nave della vostra vita una missiva che molti di voi attendono da tanto. Affari, lavoro, casa, figli, amore? È importante sapere che la notizia sarà buona. Questa volta avrete la protezione del vostro pianeta guida Nettuno che smuove mari e fiumi pur di trovare per voi la serenità.