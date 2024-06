Oroscopo, le Stelle di Branko di domenica 9 giugno: tutti i segni

Branko 09 giugno 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 9 giugno 2024.

Ariete

Nel campo professionale avete seminato tanto e bene, ma qualche dettaglio può esservi sfuggito. Farete un controllo domani, anche nelle finanze e nel patrimonio familiare, settore che mette pure oggi in evidenza la Luna pesante in Cancro. Nella salute disturba stomaco e reni. Marte, dopo un transito iniziato in aprile, questa mattina esce dal vostro segno ed entra in Toro. Qui, dove diventa combattivo nelle finanze e aumenta il possesso, resterà fino al 20 luglio. Venere vi segue nella conquista di un testardo, puntiglioso e presuntuoso personaggio. Ma chi si crede di essere?

Toro

All'alba vincerò! Marte entra nel vostro segno alle ore 4:36, sarà con voi fino al 20 luglio, cioè nel periodo del Sole in Cancro, vivrete un'altra situazione astrale caratterizzata da nuove occasioni esterne, una vostra nuova forza interiore che permetterà di ambire traguardi prestigiosi. Domenica illuminata da Luna e Venere, momento molto intimo per gli innamorati di ogni età. Non mancano slanci di intensa passione fisica, come non mancheranno occasioni di nuove conquiste. Quante possibilità durante i viaggi vicini e lontani, il mare vi aspetta.

Gemelli

Giudizio equilibrato. Siamo lieti di poter prevedere un giorno fortunato, ma attenti a non diventare precipitosi, a credere che è possibile trasformare tutto in oro. L'amore sì, ha degli influssi che sembrano oro. Aprite il vostro cuore. Problematica sarà qualche volta la nuova posizione di Marte in Toro, alle vostre spalle, aspettatevi nuove prove al momento della realizzazione. C'è qualcosa di "rivoluzionario", nel cielo di giugno, che permette cambiamenti radicali ed esperienze esaltanti. Rende bene il lavoro che porta a contatto con le masse.

Cancro

Il sorpasso che volete fare nel campo professionale e anche nel mondo degli affari, è vicino. Luna benaugurante nel segno coincide con il passaggio di Marte in Toro, una posizione splendida per gli incontri di ogni tipo e anche per la famiglia, per non dire amore. Cade così l'ultimo disturbo planetario iniziato in aprile, che non vi ha permesso di esprimervi pienamente. Fino a settembre non ci sono più pianeti in aspetto negativo per il Cancro, un evento astrale che merita un brindisi. Organizzate una riunione, una festa per le persone che vi sono più care.

Leone

Le idee sono più chiare e la situazione più stabile, cercate di concludere le iniziative la prossima settimana, definite i progetti futuri. Inizia un nuovo disturbo planetario, da questa mattina e fino a metà luglio dovrete fare conti con Marte in Toro transito che mette in evidenza la carriera e la vita sociale, rivalità professionali, relazioni critiche. L'amore si trasforma in una battaglia che potrebbe risultare eccitante, ma bisogna vedere se sarete sempre dell'umore giusto. Tutto è più facile insieme a Gemelli, che proclamiamo vostro segno del 2024.

Vergine

Grazie alla Luna nel romantico Cancro, l'amore è più dolce. Parlate apertamente con il coniuge, i figli, i parenti. Prossime soluzioni in tutte le questioni governate dalla Luna, soprattutto riguardanti casa e terreni e anche le proprietà che possedete o volete acquistare in posti diversi. La bella notizia arriva all'alba, Marte inizia il transito in Toro e sarà presto associato a Venere e Mercurio, in Cancro. In evidenza rapporti con persone lontane, viaggi all'estero, nuove amicizie. Sposati: il coniuge sarà geloso e possessivo, ma è quello che stavate aspettando. Rose rosse per voi.

Bilancia

Sembrava un pesce d'aprile, Marte, quando ha iniziato il transito in Ariete, e invece… quante ne avete passate! Oggi il pianeta delle situazioni di guerra, anche nella vita di coppia, inizia un transito molto più morbido e silenzioso in Toro, resterà in aspetto positivo e qualche volta addirittura clamoroso fino al mese di settembre! Con questo pensiero affrontate l'odierna Luna in Cancro, fastidiosa per la salute ma interessata più che all'amore al vostro successo professionale e finanziario. Durante un viaggio magari conoscerete un benefattore.

Scorpione

Anche se ci sentiamo bene e non abbiamo problemi di salute, dobbiamo fare qualche controllo o almeno cercare di essere più prudenti quando Marte assume aspetto contrario al nostro segno. Si tratta del vostro pianeta guida, insieme a Plutone, e quindi avvertite di più ogni suo cambiamento positivo o negativo. Prossimamente dovrete affrontare nuove rivalità, lotte e conflitti. Sarà per voi tutti, specie per i giovani, una bella palestra di vita. Oggi c'è ancora il bacio della Luna, non potete dire che l'amore non è più quello di un tempo: se uno lo cerca, lo trova.

Sagittario

I nostri lettori sono persone di tutte le età, qualche volta dobbiamo ricordare anche voi che siete nell’età della pensione, Saturno dice che sarete ripagati molto bene per il lavoro svolto. Marte sarà vostro amico anche nel segno del Toro, molto importante la sua protezione per la carriera e lo studio, aiuta a chiudere senza traumi certe collaborazioni e associazioni. Qualche attenzione per la salute è sempre necessaria, almeno finché dura il Sole in Gemelli. Venere è un po' offesa con voi, non avete sfruttato a dovere il suo passionale influsso quando transitava in Ariete. Rifatevi oggi.

Capricorno

Cominciamo con l'amore… Marte, che non vi ha permesso di vivere un periodo spensierato, questa mattina inizia un incredibile passionale movimento nel segno del Toro, settore della vostra fortuna. Sin da domani inizierà la collaborazione con Saturno, il vostro grande pianeta, musica nuova nello zodiaco! Entro la vostra Luna piena del 22 sarete in grado di impostare la carriera e affari per il resto dell'anno. Prima di buttarvi nelle nuove avventure, controllate la forma fisica e la salute, sistemate eventuali sospesi con i vostri ex. Buon viaggio!

Acquario

Marte in Toro fino al 20 luglio aspetto che vi riscalda subito e troppo, ogni pretesto è buono per scatenare polemiche, che dovete assolutamente evitare. Non sarebbe intelligente da parte vostra compromettere i buoni rapporti instaurati in primavera e risultati eccellenti ottenuti nella carriera. Protagonisti in ogni caso, testimoni diretti del primo contrasto tra Plutone in Acquario e Marte in Toro, transito epocale che trasforma il mondo e naturalmente anche la vostra vita. Una vita che definiamo unica, anche per quanto riguarda l'amore, sesso matto.

Pesci

La sorpresa di questa domenica nel vostro caso non sono tanto le elezioni quanto le nuove relazioni passionali che nascono di colpo, in maniera fulminante, come da tradizione dei colpi di fulmine. Luna è in un punto splendido anche per i legami esistenti, Marte raggiunge la cara terra del Toro, posizione che sarà importante prestissimo per i vostri affari, studio e lavoro. Causa Mercurio distratto consigliamo di viaggiare con cautela, attenti agli atti scritti. Le parole non vi aiutano, fate parlare i vostri occhi, famosi nello zodiaco.