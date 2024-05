Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 11 maggio: tutti i segni

11 maggio 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 11 maggio 2024.

Ariete

Maggio è un mese straordinario per i giovani del segno, per le donne che finalmente conquistano l’uomo che hanno in mente, Marte è altrettanto incisivo per l’uomo Ariete insomma potete contare su un quadro astrale di forti, fortissime emozioni. Rilassatevi, controllate la salute oggi la Luna non è buona, riordinate le idee. Fate bene attenzione con chi vi associate, per non ritrovarvi un’altra volta in mezzo ai collaboratori incompetenti che sfruttano le vostre capacità.

Toro

Come annunciato all’inizio, siete voi i protagonisti di maggio, il solo segno senza pianeti in contrasto. Eccetto Plutone, ma questo è un punto interrogativo per l’intera società, Europa e il Mondo. Voi giardinieri dello Zodiaco, adesso potete cogliere le rose dell’amore, con la generosa assistenza di Venere e Giove. Lieta giornata anche per la presenza di Luna in Cancro, simpatica compagna di viaggio, amici e parenti vi cercano.

Gemelli

Raccogliete le idee, rivedete i progetti, ritrovate una buona forma fisica (con la mente non ci sono problemi). Avviatevi con sicurezza e senza rimpianti per le cose passate (le classiche rose non colte…) verso il nuovo che organizza per voi Giove. Maggio, specie dopo il 23 lascerà traccia profonda nella vostra vita, una ventata di fresca passionalità in amore, dovuta anche alle soddisfazioni ottenute nel lavoro, studio e finanze. Meraviglioso!

Cancro

Luna di maggio è sempre un segnale d’amore, non mancano gesti di tenerezza e slanci passionali, però c’è un piccolo problema -Marte in Ariete, posizione nervosa anche per i rapporti professionali. Imparate a controllare l’ansia, vostra nemica, e potrete gustare i piaceri che ogni giorno porta con sé. Mostratevi invece duri nel lavoro, allargate il raggio delle azioni e degli interessi. Leggera attività fisica per i nativi di anni 19-30.

Leone

Una parte del cielo riceve influssi pesanti che interessano soprattutto le relazioni ambientali, posto di lavoro, collaborazioni, rapporti con le autorità. Sono problemi di passaggio, dovuti peraltro anche alla congiuntura economica generale, ma voi potrete presto contare sull’aiuto di altre buone stelle. Per esempio, effetto affascinante arriva da Marte e Mercurio che portano un vento caldo nella vita di coppia e sono complici di nuove conquiste.

Vergine

Giorno vincente sotto il profilo finanziario e professionale, Luna ritorna positiva in Cancro, vostro settore degli incontri più felici e viaggi. Occasioni di nuove associazioni e proposte arrivano da lontano, per un momento avete anche il favore della politica e delle istituzioni, approfittatene subito! Mercurio sollecita i cambiamenti e le firme. Amore: trasgressione (più immaginata che realizzata) vostra reazione alla routine.

Bilancia

Luna in Cancro può diventare pesante per lo stomaco, agita le donne e madri, però mette in luce quella che è una caratteristica della Bilancia molto apprezzata in astrologia: la generosità d’animo e l’aiuto concreto che sapete dare. Ma ci sono persone che approfittano della vostra vulnerabilità emotiva, Marte vi rende poco sicuri di voi stessi. Troppe discussioni, ci sarà tempo per tutto, oggi dovete riposare.

Scorpione

“Ogni goccia di maggio vale mille lire”, diceva un proverbio quando c’erano ancora le lire (beati quei tempi!). Luna in Cancro, segno fratello d’acqua, è la vostra goccia benefica che allontana le incomprensioni e aiuta a portare a termine le cose iniziate. Nuove responsabilità in famiglia, bellissime esperienze durante i viaggi che consigliamo caldamente.

Sagittario

Ancora quella sensazione di vertigini portata dalla Luna in Gemelli, ma già in tarda mattinata sentirete la testa più leggera e, soprattutto, il cuore pronto a volare… Cosa succede? Miracolo? No, è già l’effetto della Luna che si avvicina al primo quarto in Leone della prossima settimana, magnifico per l’amore e denaro. Un incontro d’amore fuori programma. È la donna Sagittario a fare proposte.

Capricorno

Luna in opposizione è nervosa nei confronti del vostro segno, tocca i rapporti stretti e le collaborazioni, misurate le parole, atteggiamenti, movimenti, prudenza in viaggio, sport non indicato. Qualche problema con le questioni scritte, contratti e documenti, fatture ritardi. Sarete più calmi se vi diciamo che alla fine il risultato sarà ottimo? Nell’attesa di un’altra Luna, in Leone, programmate relax ma anche incontri spensierati.

Acquario

Luna in Cancro è in posizione di lavoro, positiva anche per le questioni finanziarie. Un rischio ben calcolato potrebbe dare buoni risultati, ma se voi non ve la sentite rimandate e dedicate questo giorno alle amicizie, nuove conoscenze, fino alla sera quando invece vi butterete su un piano d’amore. Marte procura emozioni forti, rende voi tutti conquistatori senza complessi. Come voi non c’è nessuno, dice Mercurio.

Pesci

Un altro giorno, un’altra Luna. Siete ancora il segno numero 1, grazie alla Luna in Cancro, settore della fortuna, in magnifico aspetto con in vostri due pianeti e con i pianeti in Toro, importantissimi sia per l’amore che per i soldi. Il vostro bisogno di certezza qualche volta non vi aiuta a vedere orizzonti lontani che noi vediamo splendere in vari settori della vita. Maggio conferma, giorno dopo giorno la benevolenza delle stelle.