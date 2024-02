Oroscopo, le Stelle di Branko di sabato 3 febbraio: tutti i segni

03 febbraio 2024 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 3 febbraio.

Ariete

Di nuovo ispirati dalla Luna, diventate più abili e rapidi nel valutare le circostanze e cambiarle, a tutto vantaggio della professione, affari. Ma attenti a Marte! Il vostro pianeta transita in quadratura ma è nel settore che è la più alta espressione del proprio io. Uno dei problemi che può presentare è il contrasto con l’autorità: genitori, datori di lavoro, superiori, funzionari governativi. L’amore vive di solo amore, non dovete usarlo per dominare.

Toro

Le risposte nel campo pratico non vi soddisfano pienamente, ritornerete alla carica ma non oggi, la Luna è ancora nervosa, distratta, in certi momenti anche bugiarda. Marte insieme a Giove può essere un ottimo avvocato, per spianare determinate situazioni. Il cuore è pieno di caldi sentimenti, che dovete esprimere anche in famiglia e nelle amicizie, più con i fatti che con le parole. Disturbi alla vescica.

Gemelli

È carnevale, d’accordo, ma troppi personaggi bizzarri e senza maschera vi girano intorno, non permettono concentrazione. Liberatevi dagli intrusi anche nella vita privata. La temperatura in amore si alza grazie a Marte che stimola la sessualità come espressione del proprio ego. Ricercherete nel sesso un’intensità nuova che vi trasporti fuori dalla routine. Nell’oroscopo femminile Marte simboleggia l’amante, marito, fratelli.

Cancro

Nati nell’ombra della Luna, siete quelli della notte, come dice Renzo Arbore (Cancro), siete perfettamente a vostro agio sotto l’ultimo quarto. Dona un grande intuito per gli affari e lucidità mentale. Il successo non è solo un sogno e anche l’amore diventa concreto, reale, appassionato. Marte però porta tensione coniugale, con un socio, con i colleghi, ecc. Attenzione quindi ai risvolti del transito in Capricorno.

Leone

Luna annuncia guerra pure con voi stessi, pensate che la vita non vi dia abbastanza, ma il buon Giove sorride delle vostre preoccupazioni e conferma la validità delle iniziative. Marte rappresenta energia e profitto. Il problema nasce dal fatto che dovete lavorare pure per il profitto degli altri, ma inseriti in un gruppo professionale non potete fare altro. Trovate un posto dove non sarete raggiunti da noie, rispondete all’invito degli amici.

Vergine

Una nuova porzione di energia fisica sarà portata da Marte nel punto centrale del vostro oroscopo. Luna è ancora positiva per iniziative professionali e commerciali, brevi viaggi e incontri. Nello zodiaco comincia alta pressione, ma voi rispondete meglio degli altri alle sfide. L’amore ancora irrequieto, Venere conosce il vostro indirizzo ma se non vi trova significa che non vuole. Però un amplesso soddisfa più di una cena a lume di candela.

Bilancia

Energia fisica comincia a calare, Marte vi stanca, ma le facoltà mentali sono a un ottimo livello, tanto che sarete concentrati sul lavoro più che sull’amore. Molto bene informati sulle novità in campo finanziario, arriverete a informazioni riservate, scoprirete una verità nascosta di qualcuno che conta. Marte suggerisce di vendere una vostra idea solo se in grado di frenare la vostra aggressività. Il settore meglio illuminato è quello delle amicizie maschili.

Scorpione

Ogni evento astrale nel vostro segno esercita un immediato influsso anche sulla vita sociale. Ci riferiamo all’odierna Luna ultimo quarto nel vostro segno, che rappresenta una fase molto impegnativa per tutti noi, ma certamente giusta – indubbiamente vince la verità. E voi, la verità, dove e da chi la cercate? Cambiamenti profondi nel vostro privato. Siete il segno della Fenice, rinnovatevi, offritevi al mondo. Il futuro vi aspetta.

Sagittario

Cominciate a intensificare la vita sociale, trovate tempo per qualche svago piacevole e interessante, dedicatevi a un hobby che potrebbe anche farvi guadagnare, fate uno scambio di esperienze professionali. Tutti i lavori a contatto con il pubblico ricevono lo stimolo di Mercurio e Marte. Cioè: avete simpatia e capacità di convincere, grinta e fascino sessuale nelle conquiste. Uomini, una ragazza vi cadrà nel piatto.

Capricorno

Luna nel segno amico dello Scorpione è importante per i vostri incontri, professionali e di affari, per le amicizie e per l’amore. Una scossa formidabile per un affare finanziario che voi riuscite a creare dal niente. Marte vi mette nella condizione di lavorare molto e di amare tantissimo. Avete accanto amici che vi adorano, tra loro c’è anche un amore che sembra arrivato attraverso la grande Via della Seta. Esotico.

Acquario

Marte occupa un posto nascosto del vostro cielo, per tradizione questo aspetto è il luogo di “nemici segreti”. Significa che dovete agire nel lavoro e specie in affari con la massima prudenza. Questo non compromette la vostra riuscita e il successo economico, ma dovete essere disciplinati, gentili, disponibili. Gli altri non devono sentirsi minacciati nei loro interessi. Venere però agisce in campo libero, la potete raggiungere anche con Luna contro.

Pesci

Prendete il positivo influsso della Luna, adatta per porsi delle mète e darsi da fare. Lavorate oggi per scopi di domani. Magnifiche relazioni sociali, amicizie preziose, nuovi incontri di ogni tipo favoriti da un Marte straordinario che vi seguirà fino a metà febbraio. Non è tempo di stare da soli, la parola d’ordine è “lavoro di gruppo”. Ci sono ancora segnali ostili nel vostro ambiente, ma questa Luna sensuale, assetata di baci, vi fa dimenticare le antipatie.