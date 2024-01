Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 31 gennaio: tutti i segni

Branko 31 gennaio 2024 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 31 gennaio.

ARIETE

Gennaio ha presentato un disturbo planetario forte per noi tutti ma soprattutto per voi che siete governati da Marte. Fino al giorno di San Valentino Marte è ancora testardamente posizionato in Capricorno, insieme a Venere. Se questi aspetti provocano stress e incertezza sono comunque fondamentali per il vostro orientamento verso il successo, quale che sia l’attività che svolgete o lo studio in corso. Oggi relax in febbraio ripartirete.

TORO

Tra poco ci sarà una fase lunare piuttosto pesante, affrontate oggi con questa Luna positiva qualche ombra nella vita familiare e nel matrimonio, controllate la salute e seguite le indicazioni mediche. Anche con la forma non proprio al massimo, la riuscita nel lavoro è perfetta, mettetevi in evidenza nell’ambiente, forti della spinta del grande Giove. Amore: chi vi ama non vive senza di voi, abbiate pietà di chi vi ama.

GEMELLI

Quello che avete detto e provocato, resta. Ma ricordate che in questo periodo di battaglie professionali, che coinvolgono tutti i segni è meglio non mettersi troppo in vista, tanti aspettano solo una vostra gaffe. Presuntuosi come siete, pensate di non avere nemici, mentre Saturno parla di persone del vostro ambiente che vi remano contro e sperano in una vostra scivolata. L’amore vive i giorni della merla, i più freddi, riscaldatelo con i raggi della Luna d’argento.

CANCRO

I progetti che frullano nella vostra mente sempre in fermento saranno realizzati con l’aiuto di altre persone, ma oggi le collaborazioni sono piuttosto disturbate dalla Luna. Aspettate ancora un pò, occupatevi invece, senza perdere tempo, della famiglia e del matrimonio. Anche nei legami meglio riusciti arriva il momento della verifica, diciamo così. Quando volete possedete capacità di parola, quindi parlate. Contatti medici.

LEONE

Nuove divisioni e spartizioni richiedono un attento esame, specie sotto il profilo legale. Dovete rivedere pure i conti degli anni passati. Il guerriero Marte nel settore del lavoro vi manda in prima linea, cercate di non affaticarvi troppo, a causa di certe persone senza arte né parte. Luna vi rende raffinati, eleganti, glamour, provoca nostalgia, ma ci sono ricordi che danno forza e vita. Un veloce flirt per chi è solo, senza conseguenze.

VERGINE

Luna nel campo dei soldi, formidabile per tutte le questioni materiali, porta in avanti e rafforza la posizione professionale, ma dovete scoprire da dove derivano infiltrazioni negative presenti nell’ambiente. Saturno indica un collaboratore o una collaboratrice che in qualche modo vi ostacolano e danneggiano. I malintesi si possono spiegare e chiarire pure nel matrimonio. Persone sole: accettate un appuntamento galante, poi si vedrà.

BILANCIA

Gennaio chiude con la Luna nel segno - porta il sereno nella vita affettiva o nuvole? Molto dipende da voi. Quando volete sapete diventare pazienti e buoni, ma si intende fino a un certo punto. Mercurio critico crea problemi con le questioni scritte, a causa, per altro, di una burocrazia che complica le soluzioni. Però, nonostante le vostre perplessità, la fortuna è sempre dalla vostra parte. Anche in amore, soprattutto in amore.

SCORPIONE

Le iniziative cominciano a funzionare, così nel lavoro come in affari, ma non aspettatevi realizzazioni immediate. L’importante è definire e impostare le cose sotto la protezione dell’ingegnoso Mercurio, invincibile nel segno del Capricorno, ottimo per le comunicazioni verbali e scritte. Favorisce l’arrivo del denaro. Spirito di indipendenza, create qualcosa che sia solo vostro. Profumo di donna, segui quella scia, uomo.

SAGITTARIO

È tornata positiva la Luna, pure la nuova agitazione nell’ambiente professionale vi giova in qualche modo. La confusione è anche il vostro modo di vivere, ma poi ne uscite fuori sempre con dei vantaggi. Proprio questa situazione di incertezza generale vi permette di imporre un vostro progetto, ottenere una nuova visibilità. Non c’è successo senza denaro e voi lo avrete. Urgenti decisioni per la casa, figli, parenti. L’amore vi cerca.

CAPRICORNO

Questa Luna in Bilancia è un fattore di disturbo per il lavoro ma non è così forte come quella del 4 gennaio scorso, non lamentatevi troppo, se esauriti o stanchi prendetevi una pausa salutare, farete bene al vostro fisico. Nella vita affettiva siete un punto di riferimento per la famiglia e per i parenti acquisiti. Venere nel vostro segno perde la sua spensieratezza, valuta e misura anche gli affetti, però è sempre fedele. Chi vi ama, non vi lascia.

ACQUARIO

Avrete ciò che aspettate ma c’è anche un fatto inatteso che conoscerete in serata. Luna in Bilancia (legge), Sole nel vostro segno (autorità), Saturno disponibile per gli affari, sono tre elementi astrali che aiutano nelle transazioni finanziarie e vi danno la forza di tenere duro in un ambiente con ostili presenze. Un sollievo, questa sera trovarsi tra le braccia di un amore che non è poi così cattivo come vuole farvi credere.

PESCI

Restate da soli per qualche ora e scoprite ciò che sentite, quali pensieri vi attraversano, e poi, specie se state vivendo un’emozione di fresca data, vi sarà più facile parlare d’amore. Anche nei legami di vecchia data bisogna trovare un po’ di slancio giovanile. Dove c’è agitazione meglio usare la tattica del silenzio. Muti come pesci, ma con le idee ben chiare in testa, che potrete realizzare già a partire da domani.