Oroscopo, le stelle di Branko di sabato 27 gennaio: tutti i segni

27 gennaio 2024

"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 27 gennaio.

ARIETE

Un cielo non perfetto per la forte pressione di Marte e Mercurio oggi congiunti in Capricorno, ma non è un problema per voi che delle imperfezioni avete fatto un’arte. Fate uno sforzo ed entrate in azione con la sicurezza che questa Luna piena in Leone sollecita anche la fortuna. Se qualcosa dovesse rompersi nel lavoro o in affari è subito pronta una seconda possibilità, grazie all’aiuto tempestivo di un personaggio influente. Tutte le vostre passioni pretendono attenzione.

TORO

I segreti familiari e coniugali, per non parlare delle cose economiche, devono restare tali. Sapete come si dice: quello che succede a Porto Rico deve restare a Porto Rico. I controllori delle imposte fanno i turisti intorno alla vostra casa, ufficio, negozio, officina. Dovete stare attenti anche nel raccontare i vostri progetti e ambizioni, perché siete toccati da un influsso insidioso tra Luna e Plutone. Emozioni profonde e non sempre armoniose, gelosia e possessività.

GEMELLI

Signori, successo. Orizzonti nuovi e lontani apre il Sole nel segno dell’Acquario, Plutone è invidiabile per quanto riguarda la professione e gli affari, non escludiamo scatti di carriera e anche di stipendio magari oggi stesso, prima che la Luna si sposti nel segno della Vergine. Amori vecchi e nuovi trovano un feeling erotico davvero totalizzante. Avventure che sogna Marte, ma questa sera meglio di no.

CANCRO

Troppe cose sono nell’aria o scivolano sull’acqua che rapida va… voi da soli dovete dare concretezza e certezza alle vostre azioni, allora sì Giove farà grandi cose per voi. Attenti a non ostacolarvi da soli, Marte sulle montagne del Capricorno è un lupo che aspetta solo questo (voi avete capito chi intendiamo). Amore: un briciolo di Luna questa sera, non è proprio il massimo ma se aggiungete pane e fantasia sarà bello scappare via.

LEONE

Protagonisti del giorno per la spettacolare Luna piena ancora nel segno, che coinvolge tutti noi in situazioni cariche di tensione. Porta al culmine tutte le emozioni, produce intrigante atmosfera in amore, spinge alla ricerca le persone sole, ma provoca anche agitazione nel vostro cuore e in tutti i rapporti stretti. Dipende tutto dalla vostra capacità di autocontrollo. Se avete sensazioni forti e il bisogno di esprimerle, è meglio che lo facciate subito.

VERGINE

Posizioni eccellenti dei pianeti che incidono sul successo professionale e sullo studio, sugli affari e viaggi professionali. Favoritissimi i viaggi all’estero. Siete nuovamente in prima linea, stimolati a inventare nuove imprese, concluderete gennaio con grande successo, ma la cosa più incredibile è l’improvviso risveglio delle passioni amorose. L’amore è un’impresa giovane, ritrovate il fanciullo o la fanciulla che gioca con l’aquilone.

BILANCIA

Non abbiamo mai nascosto che ci sono anche ostacoli attualmente, nelle imprese professionali e nelle iniziative domestiche, tuttavia noi guardiamo lontano e se sollecitiamo iniziative e azioni è perché conosciamo i transiti futuri. Ci sono nemici ambientali, diciamo così, ma voi potete contare anche su tanti amici che possono rendere esaltante una nuova rincorsa nel lavoro, professione, affari. Venere sembra fredda per l’amore, ma è leale e fedele.

SCORPIONE

Questa sera Luna torna amica dal segno della Vergine. Non c’è più la tensione nei rapporti stretti ma dovete lo stesso vigilare con attenzione. Avete l’energia di andare avanti ma evitate tutti gli eccessi, non potete affrontare impegni al di sopra delle vostre capacità. Almeno per ora. La quadratura Sole-Giove mette in evidenza una persona di grande autorità, forse un uomo dello Stato, un legale, un importante medico. Un breve viaggio al mare (Maremma) è consigliato.

SAGITTARIO

Il mondo ha per voi tante belle sorprese, a casa vostra e in ambienti vicini la situazione non è sempre tranquilla. Lontano, però, qualcuno vi pensa, aspetta, manda messaggi, attende risposte. Luna piena è ancora in Leone fino a sera, governa appunto i contatti col lontano, anche con l’estero, diventa una fiamma passionale e pure un fantastico stimolo per il lavoro, carriera, finanze. I pianeti sono dalla vostra parte, consideratevi dei privilegiati. Dieta leggera.

CAPRICORNO

Qualcuno dice che il destino si alza mezz’ora prima di noi, Saturno è il pianeta che per certi versi più assomiglia al destino, e adesso nei vostri confronti transita in aspetto decisivo, risolutivo, perciò: se volete iniziare oppure se volete concludere qualcosa in qualsiasi campo o con qualsiasi persona non si vede perché rimandare ancora. Talvolta la prudenza va lasciata a casa. Realizzate la vostra vita.

ACQUARIO

Un atteggiamento stravagante questa volta non sarebbe negativo, serve per smorzare un po’ questa atmosfera aspra che potrebbe creare Giove quadrato al vostro Sole. Molto facile prevedere qualche problema di carattere legale, burocratico mentre nella salute indica disfunzioni epatiche ma anche debolezza d’udito. Nel significato di persona influente il transito mette in primo piano la figura del padre oppure un uomo autorevole.

PESCI

I pianeti vi spingono in avanti, solcare mari lontani è del resto nella vostra natura e forse nel vostro destino, ma dimenticate troppo spesso di guardarvi alle spalle. Non tutte le persone sono quello che dicono né come sembrano. Sole e Plutone in Acquario indicano la presenza di “nemici nascosti“. Dall’altra parte del cielo abbiamo invece un Giove generoso e una Venere conquistatrice, chi è ancora solo può in qualsiasi momento incontrare l’anima gemella.