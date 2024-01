Oroscopo, le stelle di Branko di lunedì 22 gennaio: tutti i segni

22 gennaio 2024 a

"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 22 gennaio:

Ariete

La settimana si apre con Luna favorevole per le questioni scritte e per chiarire faccende economiche con le persone vicine. Buono questo transito anche per affrontare colleghi e collaboratori, rivedere trattative commerciali relative a proprietà immobili e terreni. Venere prima di perdere il carattere sentimentale offre un’altra possibilità di fare pace se avete litigato nel matrimonio. Disturbi nervosi, il sonno è un rimedio efficace, tenete sotto controllo pure il cibo.

Toro

Molto buono l’inizio della settimana, la Luna è perfetta fino al 25 per riorganizzare la vita in casa e sistemare i rapporti con i parenti. Trovate le parole adatte, il momento è giusto per esprimere il mare di sentimenti che agita il vostro cuore. I vostri occhi, distintivo del Toro, sia chiari che scuri, raccontano tutto di voi. Economicamente sviluppi molto promettenti. Ben venga una vostra reazione alla routine quotidiana, trovate una nuova freschezza fisica.

Gemelli

Una bella crescente Luna apre questa settimana che avrà nuovi meravigliosi stimoli pure per l’amore. Preparatevi per la nuova Venere in Capricorno e ancora di più per Luna piena del 26 che porterà al massimo la situazione personale. Prime conquiste dell’anno sono solo un anticipo delle tante occasioni che si presenteranno prossimamente. In vista un matrimonio molto romantico. Sotto il profilo professionale e finanziario le lotte di potere in certi ambienti vi divertono.

Cancro

Avete privilegiato le cose spicciole, adesso dovete pensare a traguardi più ambiziosi e mettervi sul piede di guerra. Questo sarà assolutamente necessario, perché nel settore del successo, ci sono da domani tre temibili avversari: Mercurio, Venere, Marte. Positivo come non mai il fortunato Giove, che vi aiuta a tenere alto il prestigio e non vuole discutere i vostri abbandoni nella spiritualità, chiede di non fare filosofia quando dovete parlare di lavoro e affari.

Leone

I pianeti creativi sono in posizione favorevole, spingono all’azione e assicurano incoraggianti risultati. Marte dal canto suo è grintoso e battagliero, insistente. Un grande aiuto per le finanze arriverà da Venere, che si trasforma in un’ottima ambasciatrice degli affari. Un cambiamento nelle collaborazioni potrebbe avvenire il 25. Avrete nel vostro segno una spettacolare Luna piena, davvero magica per le nuove storie d’amore. Colpi di fulmine in arrivo.

Vergine

Perché non vi rilassate sul serio? Perché non fate fare qualcosa agli altri, specie alle persone vicine? Luna è ancora pesante, affrontate questo giorno senza ansia e senza fretta di concludere o di incassare subito, ma siate più aperti ai nuovi mezzi di lavoro. La carriera però non deve diventare più importante dell’amore, proprio ora che Venere sarà magnifica in Capricorno, da domani vicina a Marte e Mercurio. Possiamo dire che da oggi inizia il vostro vero 2024.

Bilancia

Un lampo di fortuna accende Luna in Gemelli, ma proprio perché è un lampo dovete essere velocissimi. Interessante una notizia di carattere privato che arriva da lontano, utili contatti con istituti di credito, banche, assicurazioni. Viene premiata l’iniziativa personale e la libertà di azione. Coraggio, non fate i modesti, lanciatevi! Un momento passionale in amore, questa sera. Consigliamo sempre cautela nell’attività fisica, prudenza alla guida e nello sport.

Scorpione

Urano, il pianeta dei tagli, è pronto a concludere qualcosa, soltanto voi potete sapere dove, in che ambito, è necessario intervenire. Ci sono forti presenze astrali nella parte del cielo che governa la casa paterna, ovvero il luogo di nascita, i genitori, le persone che fanno parte del vostro vissuto. Un po’ di nostalgia? Anche questa si può tagliare. Venere, dolce stella dell’amore, farà tanto per voi già in serata.

Sagittario

Oggi dovete evitare confronti diretti, soprattutto nei rapporti con gli ex, la Luna opposta, infatti, torna sulle questioni del passato, anche di tipo lavorativo. Conviene restare calmi e disciplinati per non compromettere altri transiti positivi proprio per le questioni pratiche, ottimi anche per l’amore. Un colpo di fulmine per le persone sole arriva nel giro di pochi giorni. Questa è la promessa di Venere prima di lasciare il vostro segno. Relax.

Capricorno

Non solo la soddisfazione personale e il vostro reddito, voi sapete stimolare anche le persone che avete intorno a fare di più e meglio. Siete in un momento di vera forza astrale e speriamo che anche nella vita quotidiana abbiate modo di constatare questi influssi così decisi e positivi. Prima della esuberante Luna piena per l’amore, dal 26 al 30 gennaio, dovrete misurarvi con qualche malcontento in famiglia. Venere sta bussando alla porta.

Acquario

Sotto un manto di stelle, la più fulgida si muove in Sagittario, un segno che vi riserva sempre incontri speciali. Tutta la settimana avrà questa deliziosa atmosfera di sottile gioia, la passione poi vi può travolgere anche sotto la Luna piena, comprate una culla giovani sposi. Momento di grandi affetti familiari, forte attaccamento a uno dei genitori. Possono nascere attrazioni per persone di età diversa dalla vostra, basta che la differenza sia ragionevole.

Pesci

Cautela nella salute, Luna e Venere sono in postazione contraria al vostro Saturno, disturbano anche il tranquillo andamento della vita domestica – magari per precauzione chiedete consiglio al vostro medico. Precisiamo che l’influsso è più sentito dalle donne e da quegli uomini che hanno problemi con una donna. Nessun impedimento invece per le questioni finanziarie. Tenetevi aggiornati sulle modifiche nel vostro ambiente.