Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 17 gennaio: tutti i segni

"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 17 gennaio:

Ariete

La prima Luna del 2024: nasce un sogno. Inizia un crescendo d’amore, morbida questa Luna per la famiglia, divertente per le amicizie. Psicologicamente siete pronti per le battaglie professionali della prossima settimana. Quello che ora impostate conta su ottime garanzie, crescerà e darà risultati; qualche spiffero freddo arriva dal segno del Capricorno, Mercurio e Marte provocano tosse e dolori alle ossa. Riguardatevi.

Toro

Sole nel segno del Capricorno fino a sabato, la Luna sempre positiva, e anche la posizione di Venere è bellissima, per gli affari professionali e pure per quelli domestici, come per tutte le questioni riguardanti le proprietà immobili, o il successo in generale, i guadagni, e anche l’amore…. Aspetti che vi rendono molto socievoli, raffinati, eleganti. Quel comportamento anche un po' rustico… vi rende terribilmente sexy in amore.

Gemelli

Probabilmente la famiglia chiede molto, l’amore e il matrimonio vi mettono continuamente alla prova, ma voi riuscite senza problemi a superare brillantemente tutti gli esami, ad evitare le difficoltà. È possibile anche risolvere le questioni che interessano la casa, se lo ritenete utile, potete pure programmare un acquisto o una vendita, il vostro Mercurio è eccellente, e la Luna arietina è davvero meravigliosa.

Cancro

Tre giorni ancora e il Sole risplenderà in Acquario, oggi pazientate. Luna infuocata in Ariete, vostra decima casa zodiacale, quella che governa l’ambiente professionale, rapporti di lavoro e di affari. Non c’è ancora chiarezza con i collaboratori, Mercurio è negativo, cautela alla guida e in viaggio. Curiosa situazione in amore: Venere sexy Marte freddo, ma l’amore vive pure di piccoli tormenti… Importante è ritrovarsi dopo i litigi.

Leone

Bella Luna in Ariete, soprattutto per le donne del Leone - verrà qualcuno e vi porterà via. Fase primo quarto, positiva anche per gli uomini del segno che cercano di rifarsi una vita sentimentale-passionale, i timori professionali sono ingiustificati, le stelle vi appoggiano benissimo ma i progetti vanno portati avanti in segreto. Luna chiama lontano, viaggi favoriti, prendete decisioni d’istinto. Occhio ai collaboratori.

Vergine

In arrivo giorni di gloria per l’attività, nuove fonti di guadagno. Stelle eccezionali per i giovani che studiano o che stanno cercando un impiego. Giove sostiene che non avete nulla da recriminare, il destino ve lo state costruendo da soli, lui pensa solo a darvi una spinta. Amore: fate finta di non sentire questa Venere ostile, sabato Sole in Acquario aprirà anche strade mai percorse in amore, alla ricerca delle passioni.

Bilancia

Luna in Ariete è particolarmente agitata perché in cambiamento di fase, non agevola i rapporti con le persone di sempre, i colleghi, i soliti collaboratori, soliti politici. Cominciano a pesare certi obblighi parentali, ma quelle sono cose che vi assegna il destino. Addormentatevi tra le braccia del vostro amore, lasciate le piste da sci (Marte contro), ma guardate le montagne. Cosa dice il nostro medico di fiducia?

Scorpione

La creativa stagione del Capricorno si conclude sabato, ma in questi due giorni potete sfruttare questa intraprendente Luna in Ariete, davvero imperdibile per gli affari e l’attività, considerando poi la protezione di altri cinque pianeti, potete fare finalmente quello che sarà ricordato nella storia della vostra vita, come il “grande salto”. Aquile in amore, planerete dall’alto e la preda sarà centrata.



Sagittario

Una bella giornata, davvero, ma diventerà una splendida giornata se saprete sfruttare fino all’ultima goccia questa Luna in Ariete, vostro settore della fortuna. Il segnale di una nuova emozione in arrivo proviene anche da Venere, che chiama alla riunione figli, nipoti, genitori, fratelli. Quando lo spirito vola alto, il Sagittario può fare tutto. Questa sera incontrate gente felice, invitate gli amici, divertitevi, inizia il Carnevale.

Capricorno

Il Sole è pronto per il trasloco in Acquario, passaggio leggermente disturbato dalla Luna, che non impedisce però di vivere una festa d’amore, di fortuna. Forte il richiamo della famiglia, obblighi e doveri che avete nei confronti delle persone vicine, ma dovete tenere conto della vostra alta sensibilità che vi fa vedere tutto in modo esagerato. Le donne innervosiscono, meglio trattare con gli uomini. P.S. Per voi un invito gentile da Saturnia, Toscana.

Acquario

Annuncia cose bellissime il Carnevale, amore e passione. Bellissima anteprima della stagione del vostro compleanno che inizia sabato. Oggi e domani sarete travolti dal fuoco amoroso che brucia in Sagittario e in Ariete. Venere e Luna, incontri che vi daranno molto anche nel lavoro e in affari. Viaggi consigliati, relazioni sociali utili e divertenti, potete cercare fortuna anche lontano. Nuovi mestieri: commercio, moda, cosmetica, arte.

Pesci

Le iniziative professionali e finanziarie partono con il favore di Mercurio in Capricorno, illuminato dal Sole in quel segno fino a sabato; sono giorni di fortuna, Marte battagliero e Venere nel campo del successo vi permettono di entrare in ambienti privilegiati, ottenere consensi da persone autorevoli. Forte il legame con la famiglia, avvenimenti nella vita dei figli. È piacevole pure restare in casa, circondati di cose che vi ricordano fatti belli della vostra vita.