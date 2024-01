Oroscopo, le stelle di Branko di martedì 16 gennaio: tutti i segni

16 gennaio 2024 a

"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di martedì 16 gennaio:

Ariete

Dire che sarà un giorno vivace, elettrico, focoso non è abbastanza. Questa Luna nel segno porta con sé il messaggio che in molti aspettate: scoprirete come arrivare alla posizione che vi interessa, cercherete la strada per arrivare a chi detiene il potere. Ma la strada è ancora in salita e per progetti così ambiziosi bisogna attendere un altro Marte, un altro Plutone. Lo stress continuo causato dalle discussioni e dall’agitazione, non può non incidere sulla salute.

Toro

Questo vostro amore! Quello di sempre o quello che incontrerete in settimana prima del giorno 20. Le stelle vi vogliono bene davvero, Marte e Plutone, secondo la tradizione, propiziano amori molto sensuali, cercate quindi di ritrovare l’amante che c’è in voi. Mercurio, astro dei buoni affari, è straordinario nei vostri confronti e anche nei confronti di Giove, inizia la vostra nuova, inarrestabile corsa verso traguardi professionali e finanziari più alti.

Gemelli

Pian piano la Luna diventa più gentile, in mattinata si allontana dai Pesci e raggiunge Ariete, da sempre solidale con voi. Lui ha Venere posizionata molto bene, voi potete contare su Marte, unite le forze e insieme avrete un giorno di successo. Questa Luna in fase crescente aiuta a mettere da parte i problemi della vita domestica e vi spinge verso l’amore. Se siete ancora soli, non esitate troppo, fatevi amare, sono possibili anche solo brevi avventure.

Cancro

Pazienza. Rilassatevi e fate lo stretto necessario, più che altro in famiglia, in casa, qualche aiutino anche per la vostra bellezza – appare un po' appassita sotto il gelo di Mercurio e Marte. Qualche intoppo anche nel lavoro, contrasti nell’ambiente dove svolgete la vostra attività, ritardi durante i viaggi. Non dovete però avere alcuna apprensione per il vostro futuro, le attuali ombre sono dovute al Capricorno, ma il suo mese è quasi finito.

Leone

L’amore è presente nel cielo di questo martedì, che inizia con una Luna molto bella in Ariete e Venere splendente – potrebbe nascere una storia quasi per caso. Durante un viaggio o persino in mezzo a una riunione di affari. Una magnifica rosa rossa per i coniugi, bisogna solo dimenticare le discussioni. D’ora in poi attenti ai conflitti con soci e collaboratori, non è il caso di provocare per primi tensioni e litigi. Una scommessa che vale, Toro fortunato.

Vergine

È passionalità quella che viene annunciata da Marte e dalla Luna, bene augurante per voi che sperate di trovare un amore prima del giorno di San Valentino. Nascerà il primo quarto in Ariete, quindi questa Luna luminosa sarà in Toro e poi concluderà festosa il primo mese invernale. Accettate le sfide che vi vengono lanciate nel lavoro e in affari, Giove tiene sotto controllo le vostre proprietà. Saturno si interessa alle pensioni.



Bilancia

Brusco passaggio della Luna in Ariete, più critica perché in cambiamento di fase, spesso però il primo quarto in opposizione produce sorprese in amore e nelle collaborazioni. Tuttavia, meglio stare di guardia, non provocare e non rispondere alle provocazioni, che non mancano. Non è bella l’atmosfera nell’ambiente professionale. Marte crea ostacoli ai vostri progetti più importanti, ma non approva neanche la vostra improvvisazione nelle questioni di affari.

Scorpione

Proseguono le ondate emotive provocate dal passaggio dei pianeti in segni “nemici”. Molti interessano principalmente i rapporti con la famiglia d’origine e non vi rendono tranquilli nel lavoro. Queste per ora sono le vostre sensazioni, noi diciamo di rispondere alla bellissima Luna in Ariete e instaurare un nuovo dialogo con chi lavorate o con chi amate. Già che ci siete ritornate a parlare anche voi stessi. Un colpo di fulmine del tutto inatteso. La gente vi guarda.

Sagittario

La Luna è ancora un po' bagnata nella prima parte del giorno, controllate la situazione in famiglia, cercate di seguire i figli. Anche il coniuge, probabilmente, potrebbe avere qualche problema con la propria famiglia di origine. In ogni caso, tenete a portata di mano il portafoglio, vi chiederanno soldi. Una svolta nella professione, avvaletevi di un appoggio per avanzare ai superiori la vostra richiesta. Venere chiama la fortuna.

Capricorno

Casa dolce casa. Nella corsa al successo e al guadagno vi siete un po' dimenticati della famiglia, delle persone vicine, degli amici. È forte il richiamo della Luna nel segno dell’Ariete alle responsabilità che avete nel mondo privato. La vostra casa è accogliente e davvero bella, ma non sembra molto vissuta e quei due occhi che vi guardano con rimprovero chiedono soltanto di ritrovare la comprensione e la complicità di un tempo.

Acquario

Come siete impazienti! Ma l’anno è appena iniziato, nel vostro cielo non ci sono ancora pianeti, tranquillizzatevi, le stelle pensano a voi e vi preparano il più grande arrivo che mai avete visto. Solo quattro giorni ancora, Sole aprirà il mese zodiacale, e Plutone lo seguirà… Prendete più alla leggera non tanto gli altri quanto voi stessi, liberatevi degli ingombri inutili del passato, ritrovate l’essenza dell’Acquario. Oggi deve trionfare l’amore, anche verso gli animali.

Pesci

Trionfo del tempo e della verità. Molte delle cose che avete sognato e per cui avete lottato negli ultimi mesi, diventano una bella realtà. Ora iniziano altre, e valide, occasioni per arrivare al successo e per trovare l’amore. Venere sembra ostile, ma in verità è più concentrata sul lavoro e vi difende anche dalle chiacchiere. I problemi con l’ambiente non si risolvono con un colpo di spugna, ma avete la possibilità di cambiare lavoro, collaborazioni, azienda, casa.