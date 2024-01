Oroscopo, le stelle di Branko di sabato 13 gennaio: tutti i segni

Branko 13 gennaio 2024 a

"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di sabato 13 gennaio:

Ariete

Luna si fa bella nel punto dove serve di più: amicizie, relazioni sociali, affari, incontri di tutti i tipi. Farete un’ottima impressione sulle persone che vi interessano per professione e affari; tuttavia, certi ambiziosi progetti hanno bisogno di un tempo di maturazione. Talvolta vi sfuggono parole che sarebbe meglio non dire, circospezione. Se non avete caldi ricordi d’amore questa Luna vi aiuta a dimenticare. Venere favorisce le novità, se sono rose…

Toro

Luna in Acquario è sempre esagerata con il vostro segno, specie adesso che si scontra con Giove e Urano, seguite un razionale piano per la salute. Ottimo invece il rapporto con Mercurio che domani sarà addirittura strepitoso in Capricorno, potete contare sul successo e sulla riuscita finanziaria. Come si dice, dopo la semina arriva la realizzazione. I pianeti che incidono sull’amore sono bellissimi, gettatevi tra le braccia di qualcuno.

Gemelli

Meno uno: Mercurio esce questa sera dall’opposizione e ritorna in Capricorno, poi sarà in Acquario, avrete la possibilità di correggere e perfezionare qualcosa, trovare nuove idee. Dopo due settimane di opposizione dal Sagittario i nervi sono scossi, rilassatevi e aspettate il ritorno del vento buono. Durante un viaggio, riunione, pranzo, festa… troverete qualcuno che resterà stregato dai vostri occhi. Siete molto televisivi, riuscite a piazzare bene tutta la mercanzia.

Cancro

Il settore vulnerabile del vostro oroscopo, del vostro cielo attuale, sono le collaborazioni, domani si trasferisce anche Mercurio nel segno del Capricorno, meglio non cercare il dialogo ad ogni costo, se l’altra parte non sembra essere interessata. Per fortuna, la Luna diventa molto più calma, cercate di occuparvi dei lavori in casa, magari del terrazzo, del giardino, potreste piantare i tulipani per la prossima primavera.

Leone

Un brivido di freddo provocato dalla Luna nel segno dell’Acquario, aspetto che avviene nel settore dei rapporti più stretti, annuncia un prossimo cambiamento nelle collaborazioni professionali e in famiglia. Non c’è bisogno di affrettare i tempi, tutto nascerà in maniera spontanea. Un altro colpo professionale è annunciato da Mercurio, mentre Venere è caldissima per l’amore, suscitate molta gelosia. Salute, cautela.

Vergine

Dovete insistere, se siete in lotta per ottenere quello che ritenete vostro, anche a costo di sfidare una certa burocrazia, ma dovete ascoltare il parere delle persone che stimate. Luna nel settore del lavoro e della salute, diventa molto buona per dare un movimento diverso all’attività, sentirete anche il meraviglioso influsso di Marte diretto al settore della passione. Mercurio diventa splendido domani, aria di nuove conquiste, flirt, struscio.

Bilancia

Foto di famiglia: coniugi, figli, genitori, parenti. Voi che siete soli attenti all’odierna Luna in Acquario, capace di provocare fortuna in amore, nelle amicizie, persino là dove Marte vi ostacola - soldi. Prendete tutto subito, domani Mercurio non sarà così disponibile. Novità eccitanti per le donne, in arrivo un corteggiatore più giovane come quel Marte che batte invece contro gli uomini. Mentre loro possono contare su Venere splendente, era ora!

Scorpione

Prima di partire alla conquista di nuovi traguardi professionali, che diamo per certi, dovete trovare in voi stessi la spiegazione delle recenti inquietudini. Un altro ramo secco da tagliare, nel settore che voi sapete. Al suo posto spunterà un bel fiore, domani Mercurio sarà nella migliore postazione per i guadagni, occasioni fortunate, viaggi e incontri. L’odierna inquietudine è per Luna in Acquario, agisce come un anestetico sulla mente, ma risveglia pensieri romantici.

Sagittario

Un’altra vita. Siete all’inizio di un nuovo passaggio esistenziale, che si compirà nel corso del 2024. È importante tenere in mente Saturno: ciò che è concluso, è concluso e sarebbe bene non pensare ai ritorni. Se per caso siete soli, la Luna nel segno dell’Acquario, oggi e domani, vi porta l’anatra invernale che vola su un amore che vuole sistemarsi. Una serata coi fiocchi!

Capricorno

Dopo la Luna nuova un’altra piacevole novità, Mercurio bussa alle porte. Da domani e fino al 5 febbraio sarà nel segno in compagnia di Marte e poi di Venere, sempre senza aspetti contrastanti con altri pianeti. Il pianeta vi promette rimborsi immediati. Cercate di essere in contatto con persone che servono alla carriera, organizzate un pranzo al ristorante, per dare all’incontro un’aria mondana. Rinfrescate la bellezza, sex.

Acquario

Il campo pratico è ancora stimolato da Mercurio, positivo pure per i viaggi, rapporti con il lontano, relazioni sociali. Bella vita si vive dalle vostre parti, avete un quadro astrale che invita all’ottimismo, azione, amore. Luna nel segno provoca una fortissima emozione, un batticuore, sarà amore o infatuazione, non importa, tutto è vita! Giove crea un po' di stanchezza, siete sensibili, vi commuovete facilmente. Non controllate le emozioni.

Pesci

Il primo mese dell’anno vi porterà gratifiche e risultati concreti. Aspettate fiduciosi e calmi il passaggio di Mercurio in Capricorno, domani. Plutone ormai alla fine del transito in Capricorno in questi giorni avrà aspetto diretto con Nettuno in Pesci. È un transito che spinge l’uomo alla ricerca di nuove dimensioni, nuove esperienze, ma non ostacola progressi materiali. Recuperate le energie e preparate qualcosa di grande per domani e lunedì. Amore, solo amore.