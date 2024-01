Oroscopo, le stelle di Branko di mercoledì 10 gennaio: tutti i segni

Branko 10 gennaio 2024 a

"Le stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 10 gennaio:

Ariete

Nella notte Luna è passata in Capricorno, provoca confusione nei pensieri e nell’ambiente, ma è un passaggio importante per il successo professionale e nuovi affari. Molto dipende da come saprete resistere a provocazioni o critiche anche in famiglia. Pur con la stanchezza che procura, questa Luna è un segnale infallibile per le scelte nelle collaborazioni e decisioni su iniziative future. Anche Marte stanca, meglio rimandare a venerdì. Vigilate su tutto senza intervenire.

Toro

La ricchezza di sentimenti, emozioni, vi permette di essere in sintonia con le persone care e con chi siete in rapporti di lavoro (qualche noia solo per chi ha qualcuno alle proprie dipendenze). Possibile guadagno extra. Novità straordinarie nei rapporti con il lontano, viaggi super favoriti, siete aiutati dalla fortuna pure in amore. Successo nella vita sociale, il vostro entusiasmo sembra contagioso e genera una sensazione di benessere negli altri. Progetti matrimoniali.

Gemelli

Ora sta finendo un vecchio periodo e sta sorgendo un nuovo ordine di cose, ma è un processo che si svolge in modo tenue, molto sottile. Importanti le voci “di dentro”, nascono idee validissime che un domani sarete in grado di realizzare, questo è il momento della Luna in Capricorno, che suggerisce idee importanti. Nonostante le difficoltà il cuore non ha più la sensazione di vivere in gabbia, l’amore è un canto libero…

Cancro

Tutta colpa della fredda Luna in Capricorno, opposta al segno e agitata per i rapporti stretti. Scarsa comunicabilità, possibilità di malintesi, nel matrimonio o in altre relazioni, anche d’affari e con consulenti (commercialisti, avvocati). Quando nascono queste opposizioni astrali, passeggere, è meglio mettersi da parte e aspettare l’evolversi degli avvenimenti. L’amore, come si dice vi salverà. L’ambra è l’essenza che accende il dinamismo e fa sentire più leggeri.

Leone

Quando la Luna è in Capricorno interessa il vostro lavoro e la salute, in entrambi i casi l’effetto è positivo. Ancora più deciso l’influsso di oggi con la forza della Luna nuova - impostate un nuovo affare finanziario. Gli altri potrebbero perdere, voi no. Donne Leone particolarmente belle, Venere riscaldata dal Sagittario risveglia un intenso desiderio d’amore. È una donna che conquista ma vuole anche essere conquistata. Viaggi utili e divertenti.

Vergine

Non ci si può fidare della instabile Luna, come diceva Giulietta, cambia troppo spesso, non dà sicurezza, ma questa Luna passata in Capricorno diventa preziosa per un progetto che avete in mente di realizzare. Momento ottimo, ma impegnativo per i genitori del segno e anche per i giovani sposi che si preparano a diventare genitori. La creatività è stimolata da Urano, Giove, non fa mancare la fortuna. I nuovi amori nascono con un desiderio di fedeltà sincero, ma bisogna tenere a freno quel Marte spavaldo.

Bilancia

Luna, nel significato di sensibilità, produce stati d’animo alterni, vi rende impulsivi e nervosi. Dal Capricorno è concentrata su casa, famiglia, rapporto genitori e figli. Forse è ai figli Bilancia che le stelle chiedono più attenzioni. Vicina una svolta nelle collaborazioni, associazioni di vecchia data. Non potete credere che ogni invenzione sia un colpo di genio, Venere invece è ottimista per l’amore. Dovete riposare o semplicemente rilassarvi, tanto la fortuna vi pensa.

Scorpione

Complesse operazioni finanziarie molto favorite dalla situazione di grande importanza che si crea sin dalle prime ore del mattino in Capricorno, segno che stimola col Sole (autorità), Plutone (soldi, lavoro, viaggi, atti scritti), Luna che diventerà nuova per la famiglia e qualche persona vicina. Insistete con il sogno di una nuova o diversa casa in un altro luogo, persino in un altro Paese, l’avrete. Nettuno molto generoso aiuta a realizzare un sogno.

Sagittario

Tenete in azione le cellule grigie, sta nascendo Luna nuova nel segno del Capricorno e si congiunge a Plutone nel campo del patrimonio finanziario, che un grandioso Giove valuta piuttosto consistente. Persino il severo Saturno conferma che avete soldi, anche se voi spesso fate i lamentosi, ma non per niente questo pianeta è ricordato come l’eroe dell’epoca d’oro. Questo è il vostro quadrifoglio della fortuna: Venere, Mercurio, Luna e Sole.

Capricorno

Sarà come un Capodanno per voi questa Luna nel segno che diventerà nuova domani alle ore 11:59. Inizierà un nuovo anno della vostra vita professionale, lavorativa, imprenditoriale, sportiva, artistica… Stelle rinnovative vi chiamano verso una nuova filosofia di vita che ha per voi in serbo sorprese incredibili. Tagliate i fili di un certo passato. I genitori sono troppo deboli con i figli. E se aspettate ancora l’amore potete contare le ore. Marte e Giove faranno un miracolo.

Acquario

La vostra prima Luna del 2024 arriverà subito dopo il novilunio nel segno che vi precede, presto sarete testimoni del passaggio epocale di Plutone che il giorno 20 arriverà nel vostro cielo. Tutta la vostra vita, indipendentemente dall’età, entrerà in un vortice di novità e cambiamenti. Ma certo sono i giovani Acquario che devono drizzare le antenne e cogliere i segnali del successo nel lavoro, studio, amore. Ora la Luna produce stati d’animo alterni, forse staccherà qualche foglia gialla.

Pesci

Era scritto nel cielo sin dal primo giorno dell’anno che arriverete a una importante gratifica nel campo pratico, morale e materiale. Le difficoltà non sono poche ma gli ostacoli sono messi sulla vostra strada da qualche essere umano. Questa Luna nuova in Capricorno è importante anche per voi, il nuovo anno è già qui. Magnifico Marte esaltato anche lui in Capricorno, incontri passionali, innamoramenti improvvisi anche nell’ambiente di lavoro. Venere non garantisce la durata di queste nuove storie, non create troppi progetti, ma viveteli con slancio e allegria.