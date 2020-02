Vino: Montefalco Sagrantino Docg, 2016 annata a 5 stelle, produzione in crescita

Perugia, 28 feb. (Labitalia) - Un’annata eccezionale: è questa la valutazione sulla 2016 del Montefalco Sagrantino Docg dopo il giudizio delle Commissioni interna ed esterna (quest’anno composta da Daniele Cernilli e Matteo Zappile, figure di primissimo piano nel mondo del vino italiano) e degli operatori, espressa in occasione dell'Anteprima che si è svolta a Montefalco (Perugia): "5 stelle e un punteggio di 95/100 per un’annata dalle potenzialità splendide, con vini ricchi di materiale colorante, ottima struttura e componente acida molto interessante, tutti presupposti per vini eleganti, setosi e destinati a un lungo invecchiamento". Per Anteprima Sagrantino 2016, evento promosso dal Consorzio Tutela Vini Montefalco, un bilancio decisamente importante, che si aggiunge ai dati positivi sulle denominazioni del territorio, Montefalco Sagrantino Docg, Montefalco Doc e Spoleto Doc, con circa sei milioni di bottiglie prodotte per un incremento di circa il 10%.

All’andamento quantitativo generale si aggiunge la crescita del Montefalco Sagrantino: nei 25 anni di Docg la superficie di vigneto iscritta a Docg ha visto un incremento dal 1992 (66 ettari) al 2018 (760 ettari), mentre dal 2000 ad oggi la produzione del Sagrantino è quasi triplicata: da 660 mila a circa 1.5 milioni di bottiglie. I viticoltori della Doc Montefalco e Docg Montefalco Sagrantino sono oggi 164, i produttori imbottigliatori dei vini di Montefalco sono 75. Nel 2019 la produzione di Montefalco Sagrantino Passito Docg ha rappresentato circa il 7% della Docg totale, con un aumento in termini di produzione del +17% rispetto all’anno precedente.

All’interno della Doc Montefalco, nel 2019 la produzione dei vini bianchi ha rappresentato il circa il 10% della Doc. In particolare, il Montefalco Grechetto Doc ha rappresentato circa l’8%, mentre, il Montefalco Bianco Doc il 2%. All’interno della Doc Montefalco, nel 2019 la produzione dei vini rossi ha rappresentato circa il 90% dell’intera produzione. In particolare, il Montefalco Rosso Riserva Doc ne ha rappresentato circa il 5%. Il valore dell’export rappresenta circa il 35%, in particolare verso Stati Uniti, Germania, Giappone, Inghilterra, Svizzera, Cina ed altri 40 paesi.

Le attività di Anteprima Sagrantino 2016, evento organizzato dal Consorzio Tutela Vini Montefalco in collaborazione con Anna7Poste Eventi & Comunicazione, hanno fatto registrare un successo crescente, sia nell’interesse della stampa nazionale e internazionale che degli operatori. Numerose le iniziative in programma nei due giorni centrali dell’evento: tasting tecnico per stampa e operatori (in assaggio oltre alla nuova annata di Montefalco Sagrantino Docg secco e passito, anche Montefalco Rosso, Montefalco Rosso Riserva, Montefalco Bianco Doc, Montefalco Grechetto Doc, Spoleto Trebbiano Spoletino Doc), eventi e visite in cantina, Masterclass, degustazioni tematiche e momenti conviviali riservati a stampa e aziende.

Successo confermato anche per il Gran Premio del Sagrantino, riservato ai sommelier di tutta Italia, che ha visto classificarsi al primo posto Massimo Tortora, al secondo Gilles Coffi e al terzo a pari merito Luca Matarazzo e Antonio Riontino, e per 'Etichetta d’autore', concorso rivolto a giovani fumettisti, italiani e stranieri, che operano sul territorio nazionale: Giovanni Mazzi (Firenze) ha realizzato l’opera vincitrice, diventata l’etichetta celebrativa dell’annata 2016 del Montefalco Sagrantino Docg.

Tra i momenti significativi di questa edizione anche Sagrantino Ambassador, mini corso per operatori di ristoranti e strutture ricettive in collaborazione con l’Associazione Strada del Sagrantino, la presentazione della nuova immagine del Consorzio Tutela Vini Montefalco, con il restyling del logo curato da Michela Bastianelli (OG Officina Grafica), e il lancio del nuovo sito web www.consorziomontefalco.it.