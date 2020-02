Coronavirus: Cassa ragionieri, contributi sospesi e sussidi a iscritti in aree interessate

Roma, 24 feb. (Labitalia) - "Proporrò al Consiglio d'amministrazione della Cnpr la sospensione dei pagamenti contributivi e una serie di misure concrete a sostegno degli iscritti che si trovano nelle aree interessate dalle misure introdotte per contrastare la diffusione del nuovo Coronavirus Covid-19". Lo ha affermato Luigi Pagliuca, presidente della Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili.

"I professionisti in difficoltà, residenti o aventi sede operative in uno dei comuni interessati dal fenomeno, potranno inoltrare una domanda per la concessione di un sussidio - ha aggiunto Pagliuca - come previsto dal Regolamento per i trattamenti assistenziali e di tutela sanitaria integrativa nei casi di eventi straordinari che abbiano avuto rilevante incidenza sul bilancio familiare e sullo svolgimento dell’attività professionale".