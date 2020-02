Fiere: Ieg, Mir Tech 2020 inaugura il progetto Sport Technology

Rimini, 13 feb. (Labitalia) - Le ultime, migliori e innovative tecnologie al servizio dello sport. Se ne parlerà lunedì 9 marzo nel corso di Mir Tech, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group presso il polo fieristico di Rimini e diventata ormai punto di riferimento nel mondo delle tecnologie del settore showbiz. Non più solo Light, Sound, Visual, Integrated System & Broadcast, che peraltro rappresentano le sue storiche macro-aree, ma molto di più. Giunto alla sua quinta edizione, l’evento dimostra il suo carattere sempre più innovativo e fa un ulteriore passo in avanti parlando di sport e tecnologia, valorizzando anche la consolidata esperienza di Ieg quale organizzatore di grandi eventi sportivi.

Mir Tech, in programma dall’8 al 10 marzo, presso la Fiera di Rimini, inaugura quest’anno il progetto Sport Technology, con il convegno ‘Lo sport, la tecnologia, il futuro’, curato da Roberto Ghiretti e dedicato agli operatori del settore: leghe sportive e club, gestori di impianti e di servizi di biglietteria nonché organizzatori di eventi sportivi. I temi portanti sono ovviamente il ruolo della tecnologia e le modalità con le quali essa rende, o può rendere, l’intero settore più agile ed efficiente. Il seminario si propone come un momento di incontro tra professionisti e tante brillanti startup che promettono di rivoluzionare il mercato sfruttando le tecnologie più all’avanguardia.

Parteciperanno alla tavola rotonda anche nomi che ricoprono ruoli di spicco nel mondo dello sport - per esempio Marco Aloi, Marketing & Sponsorship Director Legabasket, e Niccolò Donna, responsabile Ricerca e Sviluppo Figc - e aziende che racconteranno i loro casi di successo e i loro progetti più innovativi. Tra le proposte, si parlerà di nuove modalità di utilizzo degli assistenti virtuali (Alexa, Google Assistant) per strategie di community management e fan engagement in ambito sportivo, di servizi innovativi di compravendita di biglietti per le partite di calcio, di tecnologie di localizzazione next-gen, di servizi di biglietteria 2.0, di social wall dedicati ad aumentare l’engagement durante gli eventi sportivi e molto altro. L’appuntamento, della durata di 2 ore, inizierà alle 10,30 di lunedì 9 marzo. Per parteciparvi è necessaria la registrazione sul sito ufficiale della manifestazione: www.musicinsiderimini.it.