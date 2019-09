Olimpia Splendid consolida presenza in Australia e Nuova Zelanda

Brescia, 25 set. (Labitalia) - Olimpia Splendid spa, azienda che da sempre si distingue per l’innovazione nell’ambito della progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti destinati al settore della climatizzazione, riscaldamento e trattamento aria, ha completato l’acquisizione del distributore australiano Noirot Australia and New Zealand Pty, portando a 6 il numero di controllate estere. Noirot è tra i principali distributori australiani di prodotti per la climatizzazione portatile e il riscaldamento e, negli anni, ha svolto un eccellente lavoro di commercializzazione dei prodotti Olimpia Splendid, creando valore di brand presso i consumatori locali.

Con questa importante acquisizione, Olimpia Splendid si assicura l’accesso diretto a due mercati ad alto potenziale, come quelli australiano e neozelandese, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di prodotti ed avvicinarsi ai propri clienti, attraverso servizi ad alto valore aggiunto. L’operazione rappresenta un tassello importante nel percorso di internazionalizzazione, incluso nel piano industriale dell’azienda.

"Siamo entusiasti - afferma Marco Saccone, consigliere delegato di Olimpia Splendid - dell’opportunità che ci offre questa acquisizione. Australia e Nuova Zelanda sono due Paesi con straordinarie potenzialità di crescita per il nostro Made in Italy. A seguito dell’apertura del capitale di Olimpia Splendid e l’ingresso del fondo Alto partners, abbiamo varato un piano di crescita , internazionalizzazione e managerializzazione importante: questa operazione rappresenta un primo step di questo percorso di sviluppo".