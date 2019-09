Alitalia: sindacati puntano a ridurre cig a 1.075 lavoratori

Roma, 23 set. (Labitalia) - I sindacati puntano a chiudere l’accordo con Alitalia per la cassa integrazione invernale, ma solo fino al 31 dicembre, per 1.075 lavoratori, di cui 75 comandanti piloti, 320 assistenti di volo e 680 del personale di terra. Il che vorrebbe dire ben 285 lavoratori in meno rispetto all’inverno dello scorso anno, quando furono 1.360 in cig.