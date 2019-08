A.A.A Zombie cercasi, casting 'mostruoso' a Rainbow Magicland

Roma, 22 ago. (Labitalia) - Hai uno spirito da mostro? L’horror è sempre stata la tua passione? Allora, hai l’occasione di dimostrarlo, perché Rainbow MagicLand, parco dei divertimenti di Roma Valmontone, è pronto ad assumere fino a 200 zombie. Si cercano zombie, vampiri, clown terrificanti e mummie resuscitate desiderose di inseguire e terrorizzare i temerari ospiti che durante tutti i fine settimana di ottobre, a partire dal 12, e il 31 ottobre, giorno di Halloween, si avventureranno nel Parco durante l'Halloween Horror Nightmare o avranno il coraggio di entrare in uno dei 5 percorsi del terrore: l’ormai famosissimo Haunted Hotel e per l’occasione, Zombie Attack, Doomed Circus, Vampire Dungeon e La Maledizione di Tutankhamon.

Per candidarsi alla selezione più paurosa dell’anno, bisogna compilare il modulo di iscrizione online entro domenica 8 settembre. Non sono necessarie esperienze precedenti o doti scenografiche. Si potrà così partecipare a un vero e proprio casting che si terrà il 14 e 15 settembre nel Gran Teatro di Rainbow MagicLand. Qui, dopo che una equipe di professionisti del make up avrà provveduto al trucco, si sarà indossato l’abito del personaggio che da interpretare, una giuria di esperti internazionali selezionerà i candidati più spaventosi.

Ai prescelti verrà immediatamente offerto un vero e proprio contratto di lavoro con Rainbow MagicLand e lavoreranno al più terrificante evento dell’anno.