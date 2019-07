Sanità: Korian rafforza presenza in Italia con acquisizione Gruppo Sanem Roma

Milano, 16 lug. (Labitalia) - Il Gruppo Korian, leader europeo nei servizi di assistenza e cura, annuncia l’acquisizione di Sanem Group, gruppo di 4 centri poliambulatoriali, diagnostici e laboratori in Roma che forniscono servizi di assistenza sanitaria, sia privatamente sia in accreditate presso il sistema sanitario. I quattro centri sono: Delle Valli, Serenissima, Medical House Vigne Nuove e Sanem 2001 e contano circa 100 mila pazienti ogni anno.

L’acquisizione aumenta l’offerta di Korian in Italia che oggi conta 41 case di riposo, 7 centri diurni, 124 appartamenti per anziani, 16 centri specializzati per le cure dell’Alzheimer, 10 case di cura e cliniche di riabilitazione, 9 ambulatori, 4 comunità psichiatriche, 3 servizi di assistenza post acuzie, 3 centri residenziali per disabili, 3 centri diurni per disabili, 1 hospice e 6 servizi di assistenza domiciliare per un totale di circa 6000 posti letto e 530 mila prestazioni ambulatoriali.

I Centri soddisfano gli standard di Korian sia in termini di servizi di cura, sia di comfort offerto al paziente. Inoltre, fanno affidamento su team multidisciplinari di esperti che operano secondo un modello centrato sulla persona, per fornire assistenza personalizzata e adattata ai bisogni di ogni paziente, in linea con la filosofia del “positive care” di Korian.

"Grazie a questa nuova acquisizione, seguita da Bc& Milano in qualità di advisor legale e finanziario per Korian e da Deloitte in qualità di advisor finanziario e legale dei venditori, Korian oggi rafforza la sua presenza a Roma, dove i 4 Centri andranno ad aggiungersi alla casa di riposo e poliambulatorio specialistico San Giuseppe", spiega una nota di Korian.

Mariuccia Rossini, presidente di Korian Italia, dichiara: “Sono molto orgogliosa di poter annunciare l’acquisizione di questi quattro centri poliambulatoriali molto apprezzati sul territorio romano per il personale altamente qualificato e per i servizi all’avanguardia. In questo modo Korian Italia offrirà sempre più servizi anche ai cittadini laziali, continuando il suo processo di copertura sempre più capillare del territorio italiano con servizi di alta qualità”.