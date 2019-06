Vino: Francesco Mazzei nuovo presidente Avito

Roma, 17 giu. (Labitalia) - Si è tenuta, nei giorni scorsi, l’Assemblea elettiva dell’A.Vi.To, Associazione vini toscani Dop e Igp, in cui è stato eletto il nuovo presidente, Francesco Mazzei, alla guida del Consorzio Tutela Vini della Maremma Toscana dallo scorso agosto. “A meno di un anno dall’inizio della mia avventura alla guida del Consorzio è un onore ricevere quest’importante incarico. Ritengo sia necessario portare avanti la linea intrapresa dall’Associazione e continuare a lavorare in maniera sinergica, per dar voce con autorevolezza a quella pluralità di esperienze che è il vero patrimonio della viticoltura toscana”, dichiara il neoeletto presidente Mazzei che insiste sulla necessità di “fare sistema”.

E aggiunge: “L’Associazione rappresenta tutta la Toscana vitivinicola, dai Consorzi più grandi a quelli più piccoli, delineando un percorso comune tra organizzazioni che per decenni hanno curato interessi legati alle singole denominazioni e ai singoli territori. Amplieremo il confronto sui temi e sulle problematiche più importanti della nostra vitivinicoltura, proponendo soluzioni condivise e accelerando su progetti per diffondere la conoscenza della viticoltura toscana di qualità e per continuare a competere con successo sui mercati internazionali".

Dopo il primo triennio di attività, l’Assemblea ha quindi eletto il nuovo Consiglio di amministrazione che è composto da tutti i presidenti dei Consorzi partecipanti all’Associazione e ha anche nominato, come vicepresidente, Donatella Cinelli Colombini, presidente del Consorzio del Vino Orcia. Costituita nel 2016, l’Associazione vini toscani Dop e Igp è il primo organismo unitario di rappresentanza della viticultura toscana di qualità. L’Associazione si propone di collaborare con le istituzioni, a tutti i loro livelli, le associazioni di categoria e le organizzazioni professionali per sviluppare programmi di lavoro che puntino al rafforzamento del settore, accrescendone la competitività e migliorandone il posizionamento sui mercati di tutto il mondo. Al momento hanno aderito ad A.Vi.To. 22 Consorzi di tutela in rappresentanza di circa 6.000 imprese, per una produzione annua di circa 200 milioni di bottiglie, un giro di affari stimato in oltre un miliardo di euro e una quota export superiore al 70%.