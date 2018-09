Lazio, ora batti il Genoa

Niente distrazioni, serve la quarta vittoria consecutiva, la terza in campionato per sanare la falsa partenza contro Napoli e Juve. C'è il Genoa nel mirino, all'Olimpico arriverà la squadra del demonio. Tra rigori contro, espulsioni inventate, arbitraggi discutibili, crociati saltati e infortuni in serie contro i rossoblu ogni volta, oltre al risultato quasi sempre negativo, accade di tutto. La presenza contemporanea degli ex avvelenati Ballardini e Pandev (segna sempre) è da anni garanzia di catastrofe. E domani ci sarà pure Marchetti che non si è lasciato bene con Lotito e Tare: le scaramanzie di rito sono già in corso. La Lazio vuole sovvertire questa tradizione pessima e aprire nel migliore dei modi la settimana che porterà al primo derby della stagione. Per sognare la Champions c'è bisogno di una prova convincente e di altri tre punti pesanti e ad aiutare i biancocelesti ci saranno almeno trentamila tifosi. Mercoledì ancora campionato a Udine e poi sabato il primo derby stagionale: è un passaggio decisivo e la Lazio si deve fare trovare pronta.