Appello ai parlamentari del Movimento 5 Stelle, ma anche a quelli del Pd non appiattiti sulle ragioni dei sindacati, sul tema delle telecamere negli asili nido e nelle case di riposo. In tantissimi hanno aderito alla campagna de Il Tempo per la videosorveglianza obbligatoria negli asili e nei luoghi di ricovero degli anziani.

Serve una norma per sbloccare i fondi necessari a compiere il primo passo. Un emendamento alla legge di bilancio o una "leggina" ad hoc, che però incontrano la resistenza della sinistra che invoca il diritto alla privacy dei lavoratori, che va in ogni caso tutelata. C'è bisogno di una maggioranza per non perdere i fondi già stanziati. Qualcuno dalle parti del M5s batta un colpo.