Varato il calendario 2026 di F1: assente Imola, novità Madrid

ROMA (ITALPRESS) – La Formula 1 e la FIA hanno annunciato il calendario del Campionato Mondiale FIA di Formula Uno 2026, con piloti e team pronti a intraprendere un’altra stagione di 24 Gran Premi con l’entrata in gioco di nuovi regolamenti tecnici e carburanti sostenibili avanzati al 100%.

A partire dal Gran Premio d’Australia nel fine settimana del 6-8 marzo e concludendo con il Gran Premio di Abu Dhabi dal 4 al 6 dicembre, la comunità di F1 visiterà cinque continenti. Come previsto, il Gp dell’Emilia Romagna a Imola scompare dal calendario, a favore del GP di Madrid, che si terrà a settembre.

Nel 2026, il Ramadan si svolgerà tra febbraio e marzo: ciò significa che i Gran Premi del Bahrain e dell’Arabia Saudita si terranno nuovamente ad aprile.

Il calendario vede ulteriori miglioramenti al flusso geografico delle gare, tra cui il Gran Premio del Canada che ora segue Miami, offrendo significative efficienze di trasporto in quanto alcune attrezzature possono spostarsi direttamente da un evento all’altro.

Questi cambiamenti creano una fase europea consolidata della stagione durante i mesi estivi, a partire dal Gp di Monaco, dal 5 al 7 giugno, fino al Gp di Spagna, dove Madrid farà il suo debutto nel calendario di F1 dall’11 al 13 settembre.

Il campionato torna poi in Asia con i Gran Premi dell’Azerbaigian e di Singapore, prima di una tripletta nelle Americhe, prima che Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi chiudano la stagione.

“Il 2026 sarà una nuova era per la Formula 1, nella quale assisteremo a una nuova serie di regolamenti per il nostro sport: le auto e i motori saranno alimentati con carburante sostenibile al 100%. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Madrid nel calendario e di vedere grandi marchi automobilistici come Audi, Cadillac e Ford unirsi alla griglia di Formula 1”, ha detto Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1.

“Quella del 2026 promette di essere una stagione indimenticabile, in cui ancora una volta ci riuniremo in 24 incredibili sedi per vedere i migliori piloti del mondo spingersi al limite e produrre incredibili corse ruota a ruota per i nostri milioni di tifosi in tutto il mondo. Voglio ringraziare tutti i nostri fan per il loro appassionato sostegno e la FIA, con tutti i volontari, i commissari e i funzionari, così come i promotori, i partner, gli sponsor, le città ospitanti e le federazioni automobilistiche locali per il loro impegno e supporto nel realizzare questo programma in quello che so sarà un altro anno storico per la Formula 1”, ha aggiunto Domenicali.

Questo il calendario del Campionato Mondiale FIA di Formula Uno del 2026:

6-8 marzo Australia Melbourne

13-15 marzo Cina Shanghai

27-29 marzo Giappone Suzuka

10-12 aprile Bahrain Sakhir

17-19 aprile Arabia Saudita Gedda

1-3 maggio Usa Miami

22-24 maggio Canada Montreal

5-7 giugno Monaco Montecarlo

12-14 giugno Spagna Barcellona-Catalogna

26-28 giugno Austria Spielberg

3-5 luglio Regno Unito Silverstone

17-19 luglio Belgio Spa-Francorchamps

24-26 luglio Ungheria Budapest

21-23 agosto Paesi Bassi Zandvoort

4-6 settembre Italia Monza

11-13 settembre Spagna Madrid

25-27 settembre Azerbaigian Baku

9-11 ottobre Singapore Singapore

23-25 ottobre Usa Austin

30 ottobre-1 novembre Messico Città del Messico

6-8 novembre Brasile San Paolo

19-21 novembre Usa Las Vegas

27-29 novembre Qatar Lusail

4-6 dicembre Abu Dhabi Yas Marina

