Covid, il bollettino: 33.979 nuovi casi e 546 morti. "Non siamo ancora al picco"

Sono 33.979 (ieri 37.255) i nuovi casi di Coronavirus in Italia, su un totale di 195.275 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore (ieri 227.695). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sull’emergenza Coronavirus, diffuso dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore della Sanità. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 546, per un totale di 45.229 vittime da inizio emergenza.

Con quelle di oggi diventano 1.178.529 le persone che hanno contratto il Covid da inizio pandemia, e 18.878.386 i tamponi effettuati.

Attualmente i positivi in Italia sono 712.490, 677.021 (+23.290) in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 32.047 (+649 rispetto a ieri), di questi 3.422 in terapia intensiva (+116). I guariti/dimessi crescono di 9.376 unità portando il totale a 420.810.

La regione con il maggior numero di nuovi casi è la Lombardia con 8.060, seguita da Campania (3.771), Piemonte (3.682), Emilia-Romagna (2.822) e Veneto (2.792).

Ci si interroga se questi dati rappresentano il picco della seconda ondata. "Sono fiducioso che i numeri si stiano stabilizzando e ci sono diverse evidenze che lo dimostrano, ma aspetterei qualche giorno per dire che il picco della seconda ondata è stato toccato. Per quanto riguarda la situazione che ci attende a Natale, ritengo sia presto per sbilanciarsi perché dovremo vedere l’andamento dell’epidemia e valutare le soluzioni più adatte: verosimilmente avremo Regioni con un andamento migliore e altre con maggiori difficoltà", ha scritto questa mattina su Facebook il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri.

