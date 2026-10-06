Pericolo, caduta idoli. Feticci a terra

L'editoriale

Aiuto, sono cascati tutti e due. Pedro Sánchez e Lula, i santini sul comodino della sinistra italiana, il coretto che fino a ieri cantava in stereo: Pedro, Pedro, Pedro-Pe, e dall’altra parte il compagno delle fabbriche, eterno, imbattibile, da copertina.

📌 LO SFRATTO DI PEDRO

Cade Sanchez, modello e icona della sinistra italiana

📌 E trema anche l’altro «mito» Lula

📌 Gasparri: cos’altro deve succedere perché Scarpinato lasci?

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Sembravano il playback della Carrà con eventuali sottotitoli anche in portoghese. Battimani a ogni conferenza, occhi lucidi a ogni «sì se puede» e a ogni discorso sulla speranza tropicale. Loro non vincevano: resistevano. In italiano si dice sopravvivenza a colpi di accordicchi, l’uno a Madrid, l’altro a Brasilia.

E adesso? La musica è finita due volte nello stesso weekend. L’altro ieri in Brasile, primo turno: Flávio Bolsonaro al 47 per cento, Lula al 45, ballottaggio il 25 ottobre. I sondaggi lo davano primo. Le urne, sgarbate, hanno messo davanti il figlio di quello che non si doveva nominare. Ieri, dalla Moncloa, Pedro ha sciolto le Cortes e mandato la Spagna al voto il 29 novembre. Non un trionfo: una fuga.

Più ne combinavano, più da noi i compagni applaudivano. Ceuta, decine di migliaia oltre la frontiera e un bilancio di morti oltre il centinaio?

Complotto. La sanatoria pro clandestini? Poesia. L’assalto alla proprietà, affitti sotto ideologia e Stato che rapina i proprietari?

Benedizione. Mezza famiglia e mezzo partito nei radar dei giudici? Eroi perseguitati. E Lula, otto decenni, inflazione e scandali riciclati come folklore? Il faro. Cade sotto al figlio di Bolsonaro, e di colpo era «complesso».

Il copione lo conosciamo. Finché l’idolo sta in piedi, ogni macchia è un complimento. Cadono, e non erano «proprio il nostro modello». Bugie.

Erano esattamente il modello: maggioranze impossibili, giudici da schivare, migranti da esibire e poi gestire male, la casa da manifesto a crisi, il leader eterno che non si dimette mai. Li guardavano come fratelli maggiori coi compiti già fatti.

Peccato fossero sbagliati.

Ora i feticci sono a terra, come tutti gli idoli di quella parrocchia: prima li incensano, poi fanno finta di essere un’altra cosa. Pedro e Lula, stesso playback saltato.

A Roma, nel coretto, cala il silenzio di chi ha applaudito fino all’ultimo ritornello e adesso cerca due biglietti del guardaroba.