Coronavirus, un nuovo caso a San Marino

SAN MARINO (ITALPRESS) - Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie ha reso noto l'aggiornamento dei dati sull'infezione da nuovo coronavirus COVID-19. Questa la situazione: 8 i casi positivi (un nuovo caso), di cui 4 ricoverati all'Ospedale di San Marino (3 dei quali nella nuova ala predisposta al 2° piano della scala "F" e 1 in isolamento in Terapia Intensiva), 4 presso il proprio domicilio; 1 decesso (a Rimini; 29 i tamponi totali effettuati, di cui 17 risultati negativi, 9 i positivi e 3 in attesa di esito; 80 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario. Nella notte e' stata emanata la nuova ordinanza (n.3 del 1° marzo 2020) da parte della Segreteria di Stato alla Sanita' che ha aggiornato anche le disposizioni sanitarie. Tra le varie misure contenute, le modifiche alla quarantena, che viene ridotta a 14 giorni rispetto ai 20 precedenti, in stretta corrispondenza alle indicazioni internazionali (OMS) e il cui rispetto sara' garantito anche dalle Forze dell'Ordine. E' in corso un ulteriore ampliamento della nuova area ospedaliera per l'assistenza dei pazienti positivi all'infezione e che necessitano di ricovero. Contemporaneamente si sta allestendo una struttura all'interno dell'Ospedale di Stato con un percorso dedicato sui casi sospetti e che hanno bisogno di accertamenti clinico-diagnostici e sono in attesa di conferma del tampone. (ITALPRESS). sat/com 02-Mar-20 14:42