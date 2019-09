Conte alla Camera, è il giorno della fiducia

Per il nuovo Governo è arrivato il giorno della prima fiducia parlamentare. Il premier presenta a Montecitorio il programma del governo rosso-giallo con un discorso tutto puntato sul superamento dei conflitti e sulle riforme. "Oggi ci presentiamo per chiedere a Voi, rappresentanti del popolo italiano, la fiducia sul nuovo Governo, che sarà mio compito guidare con disciplina e onore". E ancora: "Mosso dal primario obiettivo del perseguimento dell’interesse nazionale, ho sempre inteso il mio ruolo di presidente del Consiglio come servizio al Paese. Nell’esercitare le funzioni di direzione e di guida della politica generale del Governo, ho cercato di guardare sempre al bene comune, senza lasciare che prevaricassero interessi di parte o le convenienze di singole forze politiche.