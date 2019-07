AL VIA MARCIA "NO TAV" SOTTO LA PIOGGIA

TORINO (ITALPRESS) - "La valle che resiste - No Tav". E' lo striscione che apre la marcia "No Tav" partita da Venaus e diretta al cantiere di Chiomonte. Alcune centinaia di manifestanti, scandendo slogan contro la Tav, si sono messe in marcia verso l'abitato di Giaglione, sotto la pioggia. Un violento acquazzone ha infangato i sentieri ed ha provocato anche una frana vicino al campeggio del Festival Alta Felicita', senza per questo scoraggiare i manifestanti. (ITALPRESS). vbo/r 27-Lug-19 14:48