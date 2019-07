FISCO, CONFESERCENTI "RIMETTERE SOLDI IN TASCA AGLI ITALIANI"

ROMA (ITALPRESS) - "Le priorita' devono essere lo stop definitivo all'Iva e l'avvio di una riforma fiscale che rimetta davvero in tasca i soldi agli italiani". Cosi' Patrizia De Luise, Presidente Confesercenti, a margine dell'incontro che si e' svolto giovedi' sera a Palazzo Chigi tra Governo e parti sociali. "Bisogna partire - aggiunge - dalla ridefinizione, riduzione e rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni Irpef, che non vengono rivisti ormai da 12 anni, usando anche gli spazi di bilancio che si sono aperti con la riduzione dello spread. La nostra proposta e' di detassare per un triennio gli incrementi retributivi. Secondo le nostre valutazioni, senza costi per il bilancio pubblico, sarebbe possibile arrivare a mettere nelle tasche dei lavoratori 2,1 miliardi annui di reddito aggiuntivo, riducendo cosi' fortemente il cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori". (ITALPRESS). sat/com 26-Lug-19 09:10