TAV, L'AMAREZZA DI CHIARA APPENDINO "M5S SIA COERENTE"

CASELLE (TORINO) (ITALPRESS) - "Amarezza e frustrazione, spero in Parlamento ci sia coerenza da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle. E' una decisione del Governo, concordo con Di Maio". Cosi' la sindaca di Torino Chiara Appendino, a margine di un'iniziativa all'aeroporto di Caselle, commenta il via libera alla Tav da parte del Governo. "Non sapevo che la decisione sarebbe arrivata ieri, sapevamo che c'era un percorso, e che il premier avrebbe interloquito con la Francia in seguito alla mozione di sostegno alla Torino-Lione votata dal parlamento di Parigi - ha spiegato Appendino -. Prendo atto che il premier non ha trovato un accordo con la Francia per la ridiscussione integrale dell'opera e quindi da oggi la palla passa al Parlamento". "Il M5S non ha preso il 51%, sta facendo e fara' il possibile per fermare la Torino-Lione. Di Maio e' stato molto chiaro nel suo post, e ribadisco la mia fiducia in lui", ha sottolineato la sindaca. "L'unica strada percorribile e' la parlamentarizzazione" della vicenda, e che "il Movimento sia coerente con la posizione che ha sempre tenuto", ha aggiunto. (ITALPRESS). jp/sat/red 24-Lug-19 13:43