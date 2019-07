RINNOVATO IL CONTRATTO DEI MEDICI, AUMENTI MEDI DA 200 EURO AL MESE

ROMA (ITALPRESS) - Firmato il contratto dei medici e dei dirigenti del Servizio sanitario nazionale. Lo rende noto la Fp Cgil, che dopo "un'attesa lunga oltre 10 anni" parla di "risultato importante per i circa 130 mila professionisti della sanita' interessati". Un'ipotesi di rinnovo, quella siglata nella notte, relativa al triennio 2016-2018 e che prevede un aumento medio pro capite di 200 euro al mese. Positivo il commento del segretario nazionale della Fp Cgil Medici e Dirigenti Ssn, Andrea Filippi: "Premiate le carriere gestionali e professionali e valorizzato finalmente il lavoro dei giovani neo assunti che prenderanno una retribuzione di posizione minima di 1.500 euro annue da subito: un fatto storico mai accaduto prima. Cosi' come lo e' l'aver previsto la certezza di ottenere un incarico dopo 5 anni di servizio, con una retribuzione che sale di 2.000 euro all'anno". "Dopo 10 anni si firma il Contratto per la Dirigenza medica e sanitaria che interessera' circa 130.000 addetti. E' un fatto positivo che ci consente di riconoscere pienamente il valore di tutta la Dirigenza medico-veterinaria, la Dirigenza Sanitaria e la Dirigenza delle Professioni sanitarie che, per la prima volta, trova un assetto di regole e principi organizzativi unici", afferma il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini. "Voglio ringraziare il Presidente dell'ARAN, Sergio Gasparrini, l'assessore Sergio Venturi, presidente del Comitato di Settore Regioni-Sanita', i loro staff e tutte le organizzazioni sindacali che dopo mesi di intenso confronto hanno sottoscritto l'accordo. Considerata la ristrettezza delle risorse disponibili - conclude Bonaccini - credo sia stato fatto il miglior accordo possibile in un'ottica di assunzione di responsabilita' per il bene della nostra Sanita' pubblica". (ITALPRESS). sat/com 24-Lug-19 09:15