RILASCIATO IL PESCHERECCIO MAZARESE CHE ERA STATO FERMATO IN LIBIA

ROMA (ITALPRESS) - Rilasciato il motopeschereccio Tramontana della flotta di Mazara del Vallo, fermato ieri dalla Guardia costiera libica nel Golfo della Sirte. Lo rende noto la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il peschereccio con l'equipaggio ha appena lasciato il porto di Misurata per fare rientro in Italia. "L'immediato e coordinato intervento della Presidenza del Consiglio, del Ministero degli Esteri e dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli con il Governo di accordo nazionale di Tripoli e con le autorita' locali di Misurata ha consentito di raggiungere rapidamente una positiva conclusione di una vicenda che rischiava seriamente di complicarsi", si legge in una nota di Palazzo Chigi. (ITALPRESS). abr/com 24-Lug-19 21:50