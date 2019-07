CASO RUSSIA-LEGA, CONTE "SAVOINI NON MAI AVUTO INCARICHI DAL GOVERNO"

ROMA (ITALPRESS) - "Il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali per componenti di questo governo, risulta presente a una missione ufficiale a Mosca". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendo in Senato sul caso Russia-Lega. "La nostra politica internazionale e la nostra collocazione non sono state mai guidate da relazioni di singole forze politiche con forze politiche di altri paesi. La nostra relazione con la Russia e' stata definita dai nostri interessi nazionali, interessi che tengono conto della nostra appartenenza alla Nato e all'Unione Europea", ha aggiunto il premier, precisando che, tuttavia, "allo stato non ci sono elementi che possono incrinare la fiducia che nutro nei componenti del governo". (ITALPRESS). ror/sat/abr/red 24-Lug-19 17:17