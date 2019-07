SGOMINATA BABY GANG IN BRIANZA, 4 ARRESTI

MONZA (ITALPRESS) - Calci, pugni e minacce con coltelli per farsi consegnare denaro e cellulari da ragazzini di eta' compresa tra i 13 e 16 anni: agiva cosi' la baby gang sgominata questa mattina dai carabinieri di Monza Brianza, che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere - emessa dal gip del Tribunale di minorenni di Milano - nei confronti di 4 minorenni residenti nel Vimercatese. Sono ritenuti responsabili di dodici rapine aggravate, una tentata rapina aggravata, un furto aggravato e porto abusivo di armi. Reati commessi a Vimercate, Arcore e Concorezzo tra gennaio e maggio 2019. I minorenni arrestati, evidenziano gli inquirenti, hanno alle spalle contesti familiari problematici, con genitori separati, gravati talvolta da precedenti penali; hanno inoltre percorsi scolastici discontinui, segnati da abbandono degli studi e sono tutti nullafacenti. Molto attivi nei social, sui loro profili amano ritrarsi in atteggiamenti aggressivi, impugnando pistole e indossando passamontagna. (ITALPRESS). fsc/com 23-Lug-19 09:56